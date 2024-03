Miley Cyrus и Pharrell Williams пуснаха нов трак

Дългогодишните творчески партньори и добри приятели Miley Cyrus и Pharrell Williams пускат парчето "Doctor (Work It Out)" на старта на пролетния сезон.

Работата по песента започва преди цели 10 години, а тя е финализирана едва преди дни. Стилово парчето се позиционира като звучене между “епохите” на Miley - BANGERZ и Endless Summer Vacation. От близо седмица двамата артисти подгряват феновете за това, което предстои с чести постове в социалните си мрежи.

Miley Cyrus се намира в пиков момент от кариерата си, като тази година спечели и две награди Grammy за парчето “Flowers” – най-стриймваното в света за 2023-та. Интересна подробност е, че през януари "Doctor (Work It Out)" прозвуча по време на модно шоу от Седмицата на модата в Париж. Това стана по време на ревюто на Louis Vuitton, на която беше представена мъжката колекция есен/зима за 2024 г. Музикалният продуцент и творчески директор за мъжката мода на луксозната марка е самият Pharrell, който пусна откъс от парчето в Instagram тази седмица, като написа "coming soon", но без да уточнява дата.