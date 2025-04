Miley Cyrus пусна първия сингъл от новия си албум

Малко повече от седмица след като обяви дългоочаквания си девети албум Something Beautiful, поп звездата Miley Cyrus представи и първия официален сингъл от него – „End of the World“.

Парчето продължава творческата концепция на новия проект, стартирала с впечатляващите визуализации на „Prelude“ и „Something Beautiful“.

„End of the World“ е придружен от стилен видеоклип, който перфектно улавя същността и драматичния заряд на целия албум. Видеото представя Miley в естествената ѝ среда – на сцената, с микрофон в ръка, напомняйки за изпълнението ѝ от церемонията на наградите GRAMMY през 2024 г. В кадрите тя носи специално създадена за нея рокля от Mugler, дело на Casey Cadwallader. Всяко музикално и визуално произведение от колекцията се слива в завършена творческа визия, която съчетава музика, кино и мода в една културна революция.

Предстоящият филм „Something Beautiful“, описан като „уникална поп опера“, е режисиран от самата Miley Cyrus, Jacob Bixenman и Brendan Walter. Продукцията ще направи премиерата си през юни и обещава да надгради аудио-визуалното въздействие албума.