Михаела Филева гостува на радио N-JOY

Михаела Филева гостува в студиото на радио N-JOY.

Изпълнителката стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разкри подробности за новата си песен "La Musica".

"Тази песен е моето обяснение в любов към музиката и към тази вдъхновяваща магия, която съпътства всеки един от нас в ежедневието. Това да избираме да се обичаме с музиката всеки ден, е истинско щастие. Това е песен, която е еманация на тази любов и на това желание да заразявам хората с добро настроение, с усмивки, с усещането, че са разбрани и че имат съмишленик в мое лице. Магията на музиката е това, което ни окрилява, събира ни и ни прави по-близки".

Двете дами си поговориха също така за лятото, за концертите и срещите с фенове и приятели на открито, за работата й със Старозагорската опера и кога публикат ще може да я види в „Ромео и Жулиета".

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.