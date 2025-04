Michael Marcagi сподели нов сингъл

Продължавайки да прави впечатление и тази година, певецът, автор на песни и аплодиран разказвач на истории Michael Marcagi споделя интроспективен и носталгичен нов сингъл.

Относно песента „Follows You“ той коментира: "Бих казал, че един от най-големите ми недостатъци е да не се справям директно с проблемите си. Това, че съм постоянно на път и правя турнета, ми помага да ги загърбя и да ги игнорирам. "Follows You" илюстрира факта, че независимо колко далеч бягате, личните предизвикателства в живота винаги ще ви настигнат. Те са точно като вашата сянка. Понякога може да не я виждате, но тя винаги ви следва".

Преди седмици Michael направи зашеметяващо изпълнение на скорошния си сингъл “Flyover State” в Jimmy Kimmel Live.

„Flyover State“ се появи едва миналия месец и вече с събрала над 1 милион стриймвания в Spotify до момента. Изпълнителят се появи се в „CBS Mornings“, за да я изпълни в „Saturday Sessions“.

Седмици преди това Holler“ приветства „Midwest Kid“ като „носталгично и ритмично заразително парче“, преди да отбележи:„ Michael Marcagi продължава да се утвърждава като един от най-вълнуващите нови гласове във фолк музиката“

„Midwest Kid“ следва синглите „Keep Me Honest “, „Good Enough “ – който е написан в съавторство с Wesley Schultz от The Lumineers – и „Tear It All Apart “. „HITS“ коментира за „Tear It All Apart““ „Неговите меланхолични куплети правят път на вълнуващ, разтърсващ припев. Впечатлението, което Marcagi създава, става все по-силно; той е истински разказвач на истории“. „Flaunt Magazine“ отбелязва: „Невероятен текстописец, предизвикващ вдъхновяващо чувство – резониращо дълбоко и незабавно с тези, които го чуят.“

Marcagi се появи на музикалната сцена през 2024 г. с дебютния си миниалбум с Warner Records – „American Romance“. Неговият платинено сертифициран водещ сингъл – „“Scared to Start”, достигна #5 в класацията „Billboard Hot Rock & Alternative Songs“, събирайки повече от 4 милиарда гледания в TikTok и близо 800 милиона глобални стриймвания в процеса. Миналия юни Marcagi направи своя вечерен телевизионен дебют, изпълнявайки хита в „Late Night With Seth Meyers“.

Marcagi в момента е на път с поредица от хедлайн концерти в САЩ. След това той ще е съпорт на The Lumineers в тяхното турне в Европа и Великобритания през април и май, а после ще се присъедини към Rainbow Kitten Surprise в Югоизточните Съединени щати през юни. Информация за билети можете да намерите ТУК. Вижте пълния списък с дати по-долу.

„Follows You“ излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик. Той пристига малко преди предстоящото му EP – „Midwest Kid“, което ще излезе на 18-ти април.