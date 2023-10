Мемоарите на Britney Spears вече бележат успехи

Дългоочакваните мемоари на Britney Spears, The Woman in Me, най-накрая излязоха и поп звездата твърди, че продажбите бележат ръст.

В публикация в Instagram във вторник (24 октомври), същия ден, в който беше пусната Woman in Me, Спиърс отдели време да се похвали с успеха на книгата и да благодари на феновете си за подкрепата на последното й начинание:

„Случва се!!!“, написа изпълнителката на хита “Toxic”, споделяйки снимка на корицата на изданието и мотото “Моята история. При моите условия. Най-накрая".

Според Спиърс книгата й вече е „най-продаваният мемоар на знаменитост в историята“ още в първия си ден на рафтовете. „И това е само ден 1!!!“ добавя тя. „Благодаря на феновете, които толкова ме подкрепят!!! Обичам ви всички !!!”

По информация на Amazon.com „The Woman in Me“ е номер 1 в списъка на най-четените и продавани нехудожествени книги.

Около 300 страници с аудио формат, разказан от актрисата Мишел Уилямс, книгата беше потвърдена за първи път през юли, като данните са, че правата за публикуване са били продадени на търг на Simon & Schuster за колосалните 15 милиона долара. Задълбочавайки се в подробности за кариерата на Spears, семейството, 13-годишното попечителство и личните връзки, мемоарите включват редица изненадващи разкрития.

От една страна, певицата твърди, че е направила аборт, докато е излизала с Justin Timberlake, за когото твърди, че не е бил готов да стане баща. Тя също така признава, че е изневерила на певеца от NSYNC веднъж, след като е разбрала за предполагаемите му афери, и казва, че той й е изпратил писмо в рамка, скоро след като се е разделил с нея чрез текстово съобщение.

За 55-часовия си брак с Jason Alexander тя разкрива, че е била: „честно казано много пияна“. А за забежката си с Colin Farrell тя пише, че отношенията им са били много пламенни и са преминали в много спорове.