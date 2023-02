Meghan Trainor обяви, че очаква второто си дете

Американската поп звезда Meghan Trainor разкри, че е бременна.

Изпълнителката на хита "Made You Look" сподели в Instagram, че бебе номер 2 ще се появи през лятото.

29-годишната Meghan и съпругът ѝ актьорът Daryl Sabara, вече са родители на едно момченце, което се роди през февруари 2021 г.

Последният албум на американката, Treat Myself, излезе през октомври 2022 г. От него са синглите "Bad for Me" и "Made You Look".

Последната стана първата ѝ песен, която влезе в топ 20 на Billboard Hot 100 от 2016 г. насам и първият ѝ сингъл в топ пет в Обединеното кралство от 2015 г. насам, достигайки топ 10 и в други страни.