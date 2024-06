На 5 юли целият свят ще научи името ѝ! След като вля жадувана доза свежа кръв в модерния слашър с изключително успешните Х и Пърл, мултиталантливият майстор на хоръра Тай Уест се завръща към създадената от него вселена с нетърпеливо очаквания MaXXXine. Филмът проследява следващата глава от историята на порно звездата Максин Минкс – последната оцеляла от членовете на филмовия екип, убити през 1979 г., която продължава да е готова на всичко, за да постигне мечтата си да бъде актриса.

Снимка: Форум Филм България

Действието на MaXXXine се развива в Холивуд през 1985 година, когато безпощадния Нощен ловец тероризира Калифорния. Максин Минкс, в чиято роля се завръща неотразимата Миа Гот, най-накрая получава шанс за големия си пробив в мейнстрийм киното, но когато няколко човека от обкръжението ѝ се оказват жертва на мистериозен убиец, река от кръв заплашва да разкрие нейното злокобно минало.

Снимка: Форум Филм България

MaXXXine е поклон към VHS културата и филмите на 80-те години на ХХ в. и трейлърът му разкрива забележителния начин, по който непогрешимата естетика и атмосфера на епохата са пресъздадени на екрана. Видеото потвърждава желанието на Уест никога да не повтаря себе си в рамките на поредицата и филмите да подчертават различни елементи от създаването на киноизкуство. Част от тези елементи са и актьорските изпълнения и трейлърът също така е нагледно доказателство за поредното виртуозно изпълнение на Миа Гот, която претърпява забележителна трансформация за всяка една от ролите си.

Режисьор и сценарист на MaXXXine е Тай Уест (The House of the Devil, The Innkeepers, Х, Пърл), а продуценти са Джейкъб Джафки, Тай Уест, Кевин Турен, Харисън Крaйс и Миа Гот. В ролите са Миа Гот, Елизабет Дебики, Моузес Съмни, Мишел Монахан, Боби Канавали, Холси, Лили Колинс, Джакарло Еспозито и Кевин Бейкън.

MaXXXine превзема Холивуд от 5 юли само в кината.