Мария Илиева представи новата си песен.

Талантливата певица гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy и разказа подробности за "100 причини".

За трака Мария е работила с продуцента Martin Kleveland, който е познат с работата си с Jessie J, Lionel Richie и Sugababes, а също така и с Прея.

Режисьор на видеото е Виктор Антонов-Рик, а хореографията е на Милен Данков.

Чуйте цялото интервю на VenZy с Мария Илиева в аудиофайла на страницата.