Marcus & Martinus пристигат в България за клубен концерт

Скандинавските поп феномени Marcus & Martinus пристигат в България като част от дългоочакваното им европейско турне през 2026 г., което включва държави, чиито фенове дълго бленуваха да ги видят след огромния успех на разпродаденото им турне We Are Not The Same.

Норвежките близнаци ще завладеят публиката на 2 февруари 2026 г. в София. Очаква се това да е динамичен концерт, изпълнен с енергия, модерно звучене и международни хитове.

Marcus и Martinus Gunnarsen започват своята музикална кариера едва на 10-годишна възраст, когато печелят норвежкия конкурс Melodi Grand Prix Junior с песента „To dråper vann“. Оттогава, те се превръщат в един от най-успешните поп дуети в Скандинавия, оглавяват класации, разпродават концерти и натрупват милиони стриймове. Днес те са сред най-успешните представители на новата вълна скандинавска поп музика, съчетавайки модерно звучене с ясно разпознаваем артистичен почерк.

През 2023 г. Marcus & Martinus достигат финала на шведския Melodifestivalen с песента „Air“, а през 2024 г. представят Швеция на конкурса Евровизия с хита „Unforgettable“. Сред най-популярните им песни са „Elektrisk“, „Heartbeat“, „Dance With You“ и „When All the Lights Go Out“.

Пулсиращи поп ритми, впечатляваща хореография и сценична продукция обещават незабравимо преживяване с Marcus & Martinus, които продължават да вдъхновяват с харизма и заразителна енергия и вече са част от водещите имена в съвременната поп музика.

Ограничен брой билети влизат в продажба на 9 май в платформата на ticketstation.bg.

Marcus и Martinus идват в България по покана на Fest Team и ще се срещнат с публиката си у нас в City Stage.