Lizzo сподели нов сингъл

Lizzo споделя новия си сингъл „Still Bad“.

36-годишната Мелиса Вивиан Джеферсън, както е рожденото име на певицата, остава вярна на себе си в този ентусиазиран и самоуверен химн. Ударна бас линия задава темпото на песента между пулсиращо клавишно звучене в стил осемдесетте и ритмично ръкопляскане. Тя осъзнава в припева: „Нямам нужда от него. Имам нужда от питие“, давайки път на пламенна фънк китара. Прегръщайки увереността, харизмата и силата си, тя подканя към неустоимо скандиране: „След всичко, аз все още оцелявам и все още съм лоша, скъпи, така че не мога да се оплача“.

Тя не е просто „все още лоша“, няма по-лоша от нея през 2025…

Песента пристига след „Love In Real Life“, която беше първото ѝ солово издание от три години насам. Музикалното видео към него, режисирано от Colin Tilley, вече е събрало над 7 милиона гледания в YouTube до момента, а песента има 2 милиона стриймвания в Spotify досега.

“Love In Real Life” също предизвика аплодисментите на критиката. People аплодираха как в звуково отношение, в "Love in Real Life" Lizzo споделя вдъхновението от своя покоен ментор Prince, докато пее текст за преодоляване на трудностите, докато се наслаждава на вечер навън, с фънки оптимистична продукция, вдъхновена от „Let's Go Crazy“ на рок иконата. Pitchfork заяви: „Lizzo се завърна“, а The FADER каза: „Love In Real Life“ е изпълнен със завладяващи китарни рифове и ритмични барабани“. HYPEBEAST възхитено коментира: „Изследвайки сложността както на любовта към себе си, така и на романтичните взаимоотношения, „Love In Real Life“ носи вдъхновяващо послание чрез мощните вокали на Lizzo и динамичната инструментация“. Billboard я определи като „жизнена, бърза поп рок мелодия“.

Снимка: Laura Coulson

„Still Bad“ вече е наличен във всички стрийминг платформи чрез Nice Life Recording Company/Atlantic Records/Орфей Мюзик.

EUPHORIA заяви: „Трябваше само малко поп, малко соул и малко рок, за да се създаде „Love In Real Life“, и ако не танцувате, не кимате с глава или потропвате с крака, докато върви ритмичната песен, какъв човек сте?“Всичко известява появата на нейния пети дългосвирещ албум и един от най-очакваните албуми за 2025 г. – „Love In Real Life“.

За да отбележи началото на тази нова глава, Lizzo изнася три супер интимни фен шоута. Тя пя на сцената на „The Wiltern“ в Лос Анджелис и разтърси „Irving Plaza“ в Ню Йорк на 16-ти март. Шоуто на 18-ти март ще бъде във „First Avenue“ в Минеаполис, Минесота.

През февруари тя запали социалните мрежи, пускайки тийзъри на „Love In Real Life“. Първо тя се „сбогува“ със своята “Special” ера в хитов пост, последван от споделянето на трейлър за „Love In Real Life“, събирайки стотици хиляди гледания и „харесвания“. Rolling Stone отбеляза: „Тя навлиза в „нова ера“ в музиката“, а Billboard развълнувано обяви: „Наистина е крайно време за малко нова музика от Lizzo“.

Снимка: WMG

За Lizzo:

Звездната певица, автор на песни, рапърка и актриса, четирикратна носителка на награда Grammy и награда Emmy, е оставила незаличима и несравнима следа в поп културата. Тя е спечелила многобройни отличия, има два #1 хита в Hot 100, както и десетки златни, платинени и мултиплатинени сертификати, пяла е на разпродадени концерти по целия свят и блести в хитови филми. Lizzo влезе в историята по забележителен начин през 2023 г., когато стана „първата чернокожа жена от 1994 г. насам, получила награда за „Запис на годината“ на наградите Grammy за двойно платинения „About Damn Time“. Преди това тя разтърси класациите с 9-кратно платинения „Truth Hurts“. Той я превърна в „третата рапърка, която оглавява Hot 100 със солово изпълнение и първата чернокожа соло R&B певица, която претендира за първото място от 2012 г. насам. Хитът доминираше в Hot 100 в продължение на седем седмици, превръщайки се в най-дълго задържалия се #1 сингъл на солова рап изпълнителка някога. Rolling Stone я приветства като една от 500-те най-велики песни на всички времена. Тя се е появявала в безброй телевизионни предавания, включително Saturday Night Live , TODAY, Watch What Happens Live with Andy Cohen, Jimmy Kimmel LIVE!, CBS Sunday Morning и други. Освен това тя оглави своето собствено издание по HBO – Lizzo: Live In Concert, заснемайки разпродаденото си шоу в Kia Forum в Лос Анджелис.

Междувременно присъствието ѝ е усетено и на екрана, обхващайки роли в анимационните „UglyDolls“ и „Hustlers“ в допълнение към продуцирането и участието в телевизионното #1 шоу на „Prime Reality“, носител на множество награди Emmy: „Watch Out For the Big Grrrls“. Тя обедини сили с „Fabletics“ за собствената си линия оформящо облекло – „Yitty“, включваща модели с големи размери. Тя се завърна през 2025 г. със своята дръзка и жизнена песен „Love In Real Life“ и петия си дългосвирещ албум със същото име.