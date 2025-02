LISA издаде дебютен албум

LISA навлиза в нова ера с дебютния си солов албум Alter Ego.

Още през 2024 г. изпълнителката заяви, че това не е просто музикален проект с 15 песни, а смело изследване на различните страни на нейната артистична същност.

Alter Ego разкрива пет уникални персонажа, всеки от които въплъщава част от личността на LISA. Те са представени чрез петте върха на звезда, която е ключов символ на албума. Още през ноември LISA загатна за тези образи, а с наближаването на премиерата разкри все повече детайли, предизвиквайки вълнение сред феновете.

Всеки от петте персонажа има свое собствено парче в албума: Roxi – „Rockstar“, Sunni – „Moonlit Floor (Kiss Me)“, Kiki – „New Woman” (feat. Rosalía), Vixi – „FXCK UP THE WORLD” и Speedi – „Lifestyle”.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Сред най-вълнуващите моменти в Alter Ego са колаборациите като наскоро издаденият сингъл „Born Again“ с участието на Doja Cat и RAYE, който Harper’s Bazaar обяви за „химнът на момичешката сила за 2025 г.“. В албума участват още Tyla („When I’m With You“), Megan Thee Stallion („Rapunzel“) и Future („FXCK Up The World“), като всяко парче носи своя неповторим заряд. Сред вече познатите хитове, които също намират място в Alter Ego, са „New Woman” с Rosalía, „Moonlit Floor” и експлозивният „Rockstar”. Сингълът се изкачи до #1 в Billboard Global Ex. US Chart и до #4 в Billboard Global 200, а успехът му донесе на LISA наградата за „Най-добър K-Pop артист“ на MTV VMA. С това тя стана първият солов K-Pop изпълнител, печелил в категорията повече от веднъж.

В допълнение към концепцията, LISA стартира и „Lalisa Comics“ в партньорство със Zero Zero Entertainment. Компанията започва с Alter-Ego: The Official Comic - лимитирано издание с 56 страници. Проектът е създаден от известния японски артист MINOMIYABI и представя основните теми на албума - трансформация, смелост и единство.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

2025-та е година на нови предизвикателства за LISA – тя направи актьорския си дебют в третия сезон на хитовия сериал на HBO The White Lotus, а наскоро бе и специален гост в популярната поредица Hot Ones. На 2 март LISA ще се качи за пътви път на сцената на Оскарите за специален музикален спектакъл, посветен на киното, заедно с Doja Cat и RAYE.

Траклист:

1. Born Again ft. Doja Cat & RAYE

2. Rockstar

3. Elastigirl

4. Thunder

5. New Woman feat. ROSALÍA

6. FXCK UP THE WORLD ft. Future

7. Rapunzel ft. Megan Thee Stallion

8. Moonlit Floor (Kiss Me)

9. When I’m With You ft. Tyla

10. BADGRRRL

11. Lifestyle

12. Chill

13. Dream

14. FXCK UP THE WORLD (Vixi solo version)

15. Rapunzel (Kiki solo version)