Leigh-Anne представи своя дебютен мини албум

Leigh-Anne издаде дебютен мини албум.

‘No Hard Feelings’ е написан заедно с Khris Riddick (SZA, Ariana Grande), Danja (Britney Spears, MIA, Mariah Carey) и Tayla Parx (Ariana Grande, Justin Bieber, Normani).

В записа умело се съчетават нейните корени от Bajan и Ямайка, със съвременните R&B влияния.

Този минмиалбум с 5 песни подчертава различни перидои на любовта и взаимоотношенията и включва наскоро издадената "Forbidden Fruit", изпълнена със знойно реге песен и "Stealin’ Love", сурова, искрена R&B песен, която изследва по-тъмната страна на любовта.

Говорейки за ‘No Hard Feelings’, Leigh-Anne казва: „Създадох този миниалбум за моите фенове, за да се почувстват по-близо до мен и да може всички да ме разбират по-добре. Всяка песен отразява различно настроение, така че без значение как се чувстваш, тук има нещо честно, лично и съм толкова развълнувана, че сега всичко е и ваше".

На 11 юни Leigh-Anne ще има хедлайн шоу, което се разпродаде за секунди. Това дебютно соло шоу ще бъде един от първите шансове за феновете да чуят новата музика на Leigh-Anne на живо.

‘No Hard Feelings’ излиза чрез Warner Records Великобритания/Орфей Мюзик.

No Hard Feelings Tracklist

1. Stealin Love

2. Forbidden Fruit

3. OMG

4. Anticipate

5. I'll Still Be Here

Като соло изпълнител, Leigh-Anne бързо натрупа над 65 милиона глобални стриймвания, с два свои сингъла влезе в UK top 40 и украси корицата на безброй издания, включително Rolling Stone UK, Glamour и Tush. Експериментирайки с нови мелодии в „Don’t Say Love” и „My Love”, Leigh-Anne харесва и ползва жанра афробийт и гаражен стил музика. „Stealin Love“ показа по-сурова и честна страна на Leigh-Anne, докато тя изследва по-тъмните страни на любовта, докато „Forbidden Fruit“ е страстна и гореща песен, която показва Leigh-Anne да се предава на изкушението. „Stealin Love“ и „Forbidden Fruit“ са първите песни от предстояща музикална колекция, която перфектно демонстрира артистичността и звуковото ръководство на Leigh-Anne като артист.