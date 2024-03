"Кунг-фу панда 4" връхлита предпремиерно в кината от днес

Воинът дракон е отново тук! На днешния 8 март празникът е двоен – наред с отбелязването на Международния ден на жената, в кината предпремиерно посрещаме страхотевичния Кунг-фу панда 4.

Обичаният от милиони нетипичен майстор на кунг-фу По се завръща на големия екран, за да се изправи пред най-коварния и могъщ злодей, когото Долината на мира познава.

Кунг-фу панда 4 ще предложи на зрителите перфектна комбинация между комедия и екшън, които не само не отстъпват по нищо на тези в предишните филми от поредицата, превърнали Кунг-фу панда в един от най-обичаните и успешните анимационни франчайзи в света, но и значително ги надграждат. В специално видео зад кадър режисьорът Майк Мичъл и неповторимият Джак Блек споделят за иновативния начин, по който са създадени забележителните бойни сцени, разработени с помощта на опитен координатор на каскади, а поглед към наелектризиращия и забавен краен резултат ни разкрива ексклузивен откъс от Кунг-фу панда 4, в който По влиза в опасна битка. Скадуш.

За филма:

След три смъртоносни приключения, в които По успява да победи свирепи злодеи от световна величина, Воинът дракон отново е призован от съдбата... най-накрая да си почине. По-конкретно, той е избран да стане Духовен водач на Долината на мира. Това създава няколко очевидни проблема. Първо, По знае толкова много за духовното лидерство, колкото и за палео диетата, и второ, той трябва бързо да намери и обучи нов Воин дракон, преди да може да се оттегли на новата си висока позиция.

Още по-лошо, носят се слухове, че наскоро в долината е била забелязана злата и изключително могъща магьосница Хамелеона – малък гущер, която обаче притежава силата да се превръща във всяко живо същество. Хамелеона е насочила своите малки алчни очи към Жезъла на мъдростта, чрез който би могла да призове отново всички велики злодеи, изпратени от По в царството на духовете. Така че кунг-фу майсторът ще има нужда от помощ. Той я намира (донякъде?) в муцуната на изобретателния, хитър крадец Жен – лисица корсак, която наистина влиза под козината на По, но чиито умения ще се окажат безценни. В стремежа си да защитят Долината на мира от хищните нокти на Хамелеона, героите от нетипичното дуо ще трябва да намерят начин да работят заедно и да се превърнат в нещо повече от това, което са. Дали обаче това ще бъде достатъчно за постигането на мир и хармония?

Режисьор на "Кунг-фу панда 4" е Майк Мичъл (Тролчетата, Шрек Завинаги), а ко-режисьор е Стефани Ма Стайн (She-Ra and the Princesses of Power). Продуцент е Ребека Хънтли (Лошите момчета). Ролите озвучават Стефан Сърчаджиев, Здравко Димитров, Веселин Калановски, Калин Арсов, Елена Русалиева, Августина-Калина Петкова, Николай Урумов и др.

Ставаме повече от това, което сме с"Кунг-фу панда 4" предпремиерно от днес, 8 март, и премиерно от 15 март само в кината на 2D, 3D и 4DX.