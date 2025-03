Кристиан Костов сподели новата си песен със слушателите на радио N-JOY

Кристиан Костов стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа по радио N-JOY и разкри детайли за създаването на "Аз съм ти".

Талантливият изпълнител, който преди дни отпразнува своя 25-ти рожден ден, разказа за пътя си от малкия Крис до човека, който е сега.

Също така сподели детайли за работата си с Дара Екимова, Dexter и Станислава Артутлиева от Вирджиния Рекърдс по парчето "Аз съм ти", както и отбеляза благодарността си към режисьора Виктория Караколева и оператора Крум Родригес.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.