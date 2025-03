Кики Рубин стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да сподели детайли за новата си песен с DJ Dian Solo.

И двамата артисте не крият любовта си към латино музиката и обединяват сили, за да създадат парче, което носи усещане за топлина, романтика и лятно безгрижие.

Кики Рубин, като новоизгряваща певица, успява да привлече вниманието на популярния диджей, който решава да ѝ подари авторска песен.

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.