Керана и „Молец“ се присъединяват към журито на „New University Talent“

Третото издание на конкурса за авторска музика „New University Talent“, организиран от Нов български университет, приключи успешно етапа на записване с впечатляващ брой участници. Близо 90 автори и изпълнители представиха общо 39 оригинални композиции, обхващащи спектър от жанрове – от поп, рок и джаз до етно, хип-хоп и блус.

Звездно жури ще селектира финалистите

Тази година селекцията на бъдещите музикални звезди е поверена на експертно жури, което съчетава академичен опит и актуален успех на българската сцена. Към утвърдените преподаватели от НБУ се присъединяват едни от най-обичаните артисти на новото поколение:

• Крис и Юли от „Молец“ – дуетът, който трансформира съвременната поп и хип-хоп сцена;

• Керана – вдъхновяващата вокалистка с уникално присъствие;

• Експертният екип на НБУ: доц. Ангел Заберски, почетен проф. Етиен Леви, д-р Илиян Парасков и проф. Милена Шушулова.

Лица на конкурса са GenZ сензацията MONA и популярният изпълнител и радиоводещ VenZy, които ще подкрепят младите таланти по пътя към голямата сцена.

Освен възможността да представят творчеството си пред широка аудитория, участниците получават професионални насоки и ценна обратна връзка. Процесът продължава със следните ключови етапи:

• Май 2026 г.: Гласуване на публиката в ефира на радио N-JOY и на официалния сайт на конкурса.

• 25 юни 2026 г.: Голям заключителен концерт в клуб Joy Station, където финалистите ще премерят сили на живо.

Носителят на приза „New University Talent’26“ ще получи мащабна подкрепа за своя професионален старт:

• Заснемане на професионален видеоклип към печелившата песен;

• Дигитална дистрибуция в над 200 музикални платформи в целия свят;

• Медийна подкрепа и ротация в ефира на радио N-JOY;

• Професионален запис на следваща авторска песен в модерното студио на НБУ.

„New University Talent“ се организира от Нов български университет в партньорство с радио N-JOY, MUZE и FORTE MUSIC OOD. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Култура“.