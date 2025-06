Kehlani пусна нов сингъл

Kehlani се завръща с премиерата на дългоочаквания си нов сингъл.

Мултиплатинената певица и автор на песни пусна песента, озаглавена „Folded“.

Продуциран от Khris Riddick-Tynes (който преди това си сътрудничи с Kehlani по номинирания за награда Grammy хит сингъл от 2024 г. „After Hours“), Andre Harris (Alicia Keys, Mary J. Blige), Donovan Knight (Justin Bieber, Jill Scott) и Don Mills (J. Cole, Juice WRLD), „Folded“ продължава триумфалната изява на аплодираната от критиката Kehlani, след смелата ѝ спираща дъха поява на Американските музикални награди през 2025 г. в Лас Вегас, където тя бе аплодирана от WWD за блестящия си, завладяващ стил, както и за две забележителни номинации на BET Awards 2025, включително за „Най-добър женски R&B/поп изпълнител“ и „Видео на годината“ (за „After Hours“).

„Folded“ вече е достъпен навсякъде чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик



# # #

ЗА KEHLANI:

Kehlani ще отвори очите ви, ще отвори ума ви и сърцето ви. Колкото и откровена да е за живота, копнежа, похотта и любовта, музиката ѝ заема високо място сред слушателите. Мултиплатинената певица, родена в Bay Area, двукратно номинирана за награда Grammy, отключва това място всеки път, когато вземе химикал или микрофон.

От 2014 г. нейната светлина продължава да свети по-ярко. Досега тя е получава над двадесет златни и платинени сертификати, събрала е 9 милиарда стриймвания и е спечелила две номинации за награда Grammy в категориите „Най-добър съвременен градски албум“ за златно сертифицирания микстейп „You Should Be Here“ и „Най-добро R&B изпълнение“ за платинения сингъл „Distraction“.

Освен хитови колаборации с Cardi B, Justin Bieber, Post Malone, Kiana Ledé, Teyana Taylor и Kyle, тя се появява в саундтраци като Suicide Squad: The Album, The Fate of the Furious: The Album и др. Тя получава наградата „Rule Breaker Award“ от Billboard Women In Music и участваха във Voodoo Music + More. Тя достига голям успех в креативно отношение и сред критиците с нейния втори албум „It Was Good Until It Wasn’t“. Той не само се нареди на №2 в Billboard Top 200, но също така завърши 2020 г. в над дузина издания, като Billboard, Esquire, Hypebeast, Nylon, Seventeen, Spin, Stereogum, The Guardian и много други.

През 2022 г. албумът бе изпълнен с участието на Justin Bieber and Blxst. През цялата 2024 г. Kehlani доминираше в популярната култура и дискусиите. Четвъртият ѝ албум, „CRASH “, получи номинация за наградата Grammy за „Най-добър прогресивен R&B албум“, докато хитовият сингъл „After Hours“ получи наградата за „Най-добро R&B изпълнение“.

Последният също събра зашеметяващите над 170 милиона стриймвания. Пленявайки 150 000 фенове в цялата страна, тя разпродаде най-голямото си турне досега, като оглави легендарни места като Barclays Center в Бруклин, Ню Йорк, Chase Center в Сан Франциско, Калифорния, и Kia Forum в Лос Анджелис, Калифорния. Едновременно с това тя участва в световноизвестния албум на Jordan Adetunji - „Kehlani“, с който печели трета си номинация за награда Grammy в категорията „Най-добро мелодично рап изпълнение“. Кehlani ускори този плодовит успех с аплодирания от критиката си микстейп „While We Wait 2“, проправяйки пътя за още по-вълнуваща музика.