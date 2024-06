Kehlani издаде нов сингъл

Kehlani пуска новия си сингъл.

Двукратно номинираната за награда Grammy, мултиплатинена, певица и автор на песни разкри парчето "Next 2 U".

Песента е придружена от чисто нов видеоклип, режисиран от Cole Santiago и продуциран от Field Trip Media. Видеото включва и открояваща се хореография от Amari “Monster” Marshall.

Парчето следва издаването на невероятния ѝ летен химн „After Hours“ от дългоочаквания ѝ четвърти студиен албум „CRASH“, който ще излезе на 21 юни. „CRASH“ по-специално бележи първото дългосвирещо издание на Kehlani от повече от две години, след издаването на нейния оглавител на класациите през 2022 г. албум „blue water road“.

Kehlani също така е настроена да започне ексклузивните си изпълнения в LIV Las Vegas във Fontainebleau, последвани от допълнителни шоута на, 21 юли и 2 август.

Песента "Next 2 U" излиза чрез Atlantic Records/Орфей мюзик.

Миналия месец Kehlani се завърна триумфално с „After Hours“. Заразителната, носталгична денс песен събра над 40 милиона стриймвания по целия свят и 4,6 милиона стриймвания в САЩ само през първата си седмица, отбелязвайки най-силния дебют в кариерата на Kehlani, приветстван от Billboard като: „изпълващ с добри вибрации, които стимулират феновете да излязат навън преди лятото“. Khris Riddick и Alex Goldblatt продуцираха песента, с която наскоро се изкачиха на #14 в класацията на Billboard “Rhythmic Airplay”.

Официалният музикален видеоклип към “After Hours”, режисиран от Amber Park и заснет на място във Fontainebleau в Лас Вегас, включва специално участие на Cordel “Scatta” Burrell, чиято емблематична “Coolie Dance Rhythm” е семплирана в прочутата песен.

Kehlani ще отвори очите ви, ще отвори ума ви и сърцето ви. Колкото и откровена да е за живота, копнежа, похотта и любовта, музиката ѝ заема високо място сред слушателите. Мултиплатинената певица, родена в Bay Area, двукратно номинирана за награда Grammy, отключва това място всеки път, когато вземе химикал или микрофон.

От 2014 г. нейната светлина продължава да свети по-ярко. Досега тя е получава над двадесет златни и платинени сертификати, събрала е 9 милиарда стриймвания и е спечелила две номинации за награда GRAMMY® в категориите „Най-добър съвременен градски албум“ за златно сертифицирания микстейп „You Should Be Here“ и „Най-добро R&B изпълнение“ за платинения сингъл „Distraction“.

Освен хитови колаборации с Cardi B, Justin Bieber, Post Malone, Kiana Ledé, Teyana Taylor и Kyle, тя се появява в саундтраци като Suicide Squad: The Album, The Fate of the Furious: The Album и др. Тя получава наградата „Rule Breaker Award“ от Billboard Women In Music и участваха във Voodoo Music + More. Тя достига голям успех в креативно отношение и сред критиците с нейния втори албум „It Was Good Until It Wasn’t“. Той не само се нареди на №2 в Billboard Top 200, но също така завърши 2020 г. в над дузина издания, като Billboard, Esquire, Hypebeast, Nylon, Seventeen, Spin, Stereogum, The Guardian и много други.

Всички посрещнаха възторжено третия ѝ дългосвирещ албум „blue water road“ (Atlantic Records). След издаването на албума тя си сътрудничи с редица колеги артисти за множество издания като: Baby Face – “Seamless,” T-Pain – “I Like Dat,” YoungBoy Never Broke Again – “My Go To,” Ali Gatie – „The Look“ и Burna Boy – „Solid“. След като завърши разпродаденото турне в Северна Америка, включващо подгряването на Rico Nasty и Destin Conrad, тя стигна до своя аплодиран „The Blue Water Road Trip“ в Европа. През 2024 г. Kehlani се завръща с нова музика.