Кампанията „Отборът на Будителите“ с благотворителен гейминг футболен турнир на 22.11

Траян Траянов, който е изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“, гостува в студиото на радио N-JOY.

Поводът той да стане част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа е кампанията „Отборът на Будителите“.

Траян Траянов даде отговор на въпросите: Как човек може да се включи в Отбора и да подкрепи образованието, защо е бил избран Денят на народните будители за старт на инициативата, какво постигa „Заедно в час“ до момента, както и каква е ролята на инфлуенсърите в кампанията – и защо са важни?

Кулминацията на кампанията „Отборът на Будителите“ ще бъде с благотворителен гейминг футболен турнир на 22.11 (излъчване в Twitch и YouTube, Facebook и Instagram).

Подробности търсете на otborbuditeli.zaednovchas.bg