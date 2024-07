Как да знаем къде са малките ни деца във всеки един момент?

Това е въпросът, който ще „нищят“ Ники Ангелов и Инспектор N-JOY в Метаrубриката днес.

Какво представляват пасивните, какво активните устройства за „проследяване“ и какви са плюсовете и минусите им, чуйте в аудиофайла на страницата.