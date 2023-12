K.LINA гостува в "Над нещата" - следобедното шоу на радио N-JOY.

Пред VenZy тя сподели детайли за новата си песен, озаглавено "Дисбаланс".

Лириките към "Дисбаланс" са дело на самата Калина Баткова, K.LINA, която стои и зад музиката на парчето, заедно с Elya Zambolin.

Видеото към трака е режисирано от Румен Русев.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Слушайте разговора в аудиофайла на страницата.