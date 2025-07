Justin Bieber издаде нов албум

От световен идол до баща и съпруг, новият албум на Justin Bieber - SWAG - е огледало на личностната трансформация, болката, прошката и силата да останеш верен на себе си.

Bieber издаде своя седми студиен проект само 24 часа след като обяви обложката и траклиста с билбордове в Лос Анджелис, Таймс Скуеър и Рейкявик.

SWAG излезе като изненада, но беше дълго чакан от всички негови фенове. Justin работи по албума от 2022 г. насам, преминавайки през интензивни сесии в Лос Анджелис с Carter Lang и DJ Tay James. През април 2025 г. завършва записите в Исландия, където се появяват и първите тийзъри.

SWAG съдържа 21 песни, като любовта, бащинството и вътрешният мир са в сърцевината му - от уязвими моменти (“Therapy Session“) до нежни обяснения в любов (“Dadz Love“, „Butterflies“). Гост-артистите са Gunna, Sexyy Red, Cash Cobain, Lil B, Dijon, Druski, Eddie Benjamin и Marvin Winans, а зад продукцията, освен Justin, стоят някои от най-креативни имена в индустрията - Mk.gee, Knox Fortune, Daniel Caesar, Carter Lang и други.

Албумът е едно ново начало за Justin Bieber, в което думата SWAG вече означава сърце, сила и безкомпромисна автентичност.



Траклист:

1. ALL I CAN TAKE

2. DAISIES

3. YUKON

4. GO BABY

5. THINGS YOU DO

6. BUTTERFLIES

7. WAY IT IS

8. FIRST PLACE

9. SOULFUL

10. WALKING AWAY

11. GLORY VOICE MEMO

12. DEVOTION

13. DADZ LOVE

14. THERAPY SESSION

15. SWEET SPOT

16. STANDING ON BUSINESS

17. 405

18. SWAG

19. ZUMA HOUSE

20. TOO LONG

21. FORGIVENESS