Юлиан Костов и Мария Драгнева представиха новата си песен в ефира радио N-JOY

Двамата изпълнители бяха в студиото на радио N-JOY, за да представят новата си песен

Мария Драгнева и Юлиан Костов гостуваха на VenZy в шоуто "Над нещата", за да представят новата си песен "Дъжд"

Талантливият български актьор, който постигна успехи и в световен мащаб споделя как и кога решава да се занимава и с музика, кои песни е научил на изуст като малък и кои са изпълнителите, от които се е вдъхновявал?

Снимка: Николай Лазаров

Мария и Юлиан разкриват и как се появява идеята за "Дъжд" и кои им помага за създаването на музикалният проект и заснемането на визуализация към песента.

Какво послание иска да изпрати Юлиан Костов към всички артисти и творци и къде според него се намира българската музика, сравнявайки я със световната и какви емоции носи музиката на двамата изпълнители, чуйте в аудиофайла на страницата.