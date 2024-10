Юлиан Костов гостува на радио N-JOY

Юлиан Костов гостува в студиото на радио N-JOY.

Мултиталантливият артист стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи новия си трак "Home (My Gaia)”.

R&B песента е втората от 5 планирани парчета, които Костов ще изкарва и бележи първото сътрудничество с невероятния музикален артист и продуцент Роберто Николов (Роби), който композира неподражаем ефирен бийт и мелодия, създавайки перфектен звуков пейзаж, в който текста на Юлиан да може да процъфти и да се манифестира.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Двамата си поговориха още така за това как да си намерим партньор, за манифестирането на очаквания, за творческия гений, за доверието и магията. Чуйте цялото интервю в аудиофайла на страницата.