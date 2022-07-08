Излиза неиздаван запис на Prince

10 години след загубата на едно от най-големите имена в музикалната история - Prince, NPG Records и Legacy Recordings представят новия сингъл „With This Tear“. Парчето е неиздаван досега студиен запис от легендарния архив (vault) на артиста.

Записана през ноември 1991 г. в Paisley Park, песента е ремиксирана и мастерирана от номинирания за GRAMMY продуцент и инженер Chris James, който е работил по редица проекти на артиста. В „With This Tear“ Prince поема изцяло контрола - от композицията и аранжимента до изпълнението на всички инструменти.

Любопитен факт е, че малко след създаването ѝ, Prince предлага песента на Céline Dion, която издава своя версия през 1992 г. Настоящото издание поставя началото на серия от неиздавани записи, които ще излязат през годината като част от нов, досега нечут проект.

Рилийзът съвпада с ежегодното събитие “A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember”, което се провежда на 21 април в Paisley Park в чест на Prince. Програмата включва обиколки, срещи с фенове, тематични музикални сесии и традиционна церемония със свещи в 16:21 ч., както и вечерни прожекции и специални събития.