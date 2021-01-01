На 13 март 2026 г. излезе World Sleep Day 2026 – специална компилация, създадена в подкрепа на глобалната инициатива, посветена на здравословния сън. Проектът обединява World Sleep Society, международни лейбъл партньори и впечатляващ кръг артисти в обща мисия: да насочат вниманието към значението на съня за физическото и психическото благополучие.

Със своите 75 композиции компилацията предлага внимателно подбрана селекция от ambient, инструментална музика, соло пиано и contemporary classical произведения. В нея участват повече от 30 артисти, а цялостното звучене е изградено като музикално пространство за покой, съзерцание и възстановяване. Слушайте албума тук.

Кампанията около World Sleep Day се развива и в стрийминг платформите и дигиталната среда, където чрез специални активации посланието достига до още по-широка аудитория. Целта е да се създаде цялостно преживяване, което приканва слушателите да забавят темпото и да поставят грижата за съня и възстановяването на преден план.

World Sleep Day е глобален призив за повишаване на информираността относно значението на здравословния сън. От създаването си през 2008 г. World Sleep Society работи с делегати и застъпници по целия свят, които насърчават разговорите за съня в своите общности, клиники и държави и подчертават неговата ключова роля за качеството на живот.

Сред артистите, включени в World Sleep Day 2026, са:

Brian Eno & Beatie Wolfe

Chad Lawson

Cameron Segal

Daigo Hanada

Erland Cooper

Jessie Marcella

Lara Somogyi & Jean Michel-Blais

Luke Howard

Max Richter

Roger Eno

Sophie Hutchings

Snorri Hallgrímsson

Víkingur Ólafsson

Проектът се реализира с участието на лейбъл партньори като Decca Classics, Decca Records France, Decca Records US, Deutsche Grammophon, Fontana, Impulse, Mercury KX, UMG Australia, UMG Japan и Verve Records.