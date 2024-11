Излезе нов сингъл на Whitney Houston

В чест на 30-годишнината от посещението на неповторимата Whitney Houston в Южна Африка Sony Music Entertainment и The Estate of Whitney E. Houston представят концертния албум „Whitney Houston: The Concert for a New South Africa (Durban)“.

Част от колекцията е и новият студиен сингъл „Love Is“, изпълнен по време на първия ѝ концерт на живо. Написана от Carvin Winans и продуцирана от Nat Adderley и Houston, „Love Is“ е единствената нова песен в албума. Освен оригинала е налична и ремикс версия, продуцирана от Winans и Tommy Sims, „Love Is (Carvin Winans Remix)“ и включена като бонус песен само на физическите носители.

„Whitney безспорно е „Гласът“ на своето поколение“, казва Dion Summers, зам. председател на отдел „Музикални програми“ в SiriusXM, който за първи път чува „Love Is“ преди 30 години. „Нейните песни продължават да вдъхновяват и за SiriusXM е чест чества ексклузивната премиера на песента. Чрез изключителна ѝ музика и невероятен дух Whitney Houston винаги ще бъде с нас.“

Създателят на „Love Is“, Carvin, е първият член на семейство Winans, който се запознава с изпълнителката. Песента „Tomorrow“, която той написва за него и братята му The Winans (многократно награждавана госпъл група), толкова много се харесва от Whitney, че певицата иска да разбере кой автор стои зад нея. През август 1986 г. тя изнася концерт в музикалния театър „Pine Knob“ в Мичиган и след шоуто се запознават. Срещата им зад кулисите бележи началото на дългогодишното им професионално и семейно приятелство и още през същата година Carvin създава „Love Is“. Парчето стига до студиото през 1990 г., когато Whitney го записва.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Pat Houston, отговаряща за наследството на Houston, си спомня: „Според Whitney, Carvin е един от най-талантливите автори на песни, които е срещала, и е щастлива, че е имала възможност да си сътрудничи с него. Това е класическа R&B балада с просто послание, идващо директно от сърцето. Тя би била доволна да разбере, че света най-накрая чува „Love Is“.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Освен „Love Is“, концертният албум включва и най-големите хитове на Whitney: „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“, „I Have Nothing“, „Greatest Love of All“, „I Will Always Love You“ и други.