Излезе F1®THE ALBUM

Atlantic Records официално пресече финалната линия с издаването на „F1®THE ALBUM“, свръхмощния и завладяващият звезден музикален спътник на динамичния, изпълнен с екшън филм на Apple Original Films – „F1® THE MOVIE“, с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“). Издаването на триумфалния саундтрак F1® THE ALBUM, заедно с аплодираната музика от Hans Zimmer, се отбелязва с премиерата на сингъла „Don’t Let Me Drown“ от носителя на награда GRAMMY®, световната икона Burna Boy, съпровождан от официален музикален видеоклип, заснет на място по време на FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025 и излиза у над благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. Гледайте ТУК. Burna Boy ще издаде дългоочаквания си осми студиен албум „No Sign Of Weakness“ на 11 юли (предварителна поръчка ТУК) и ще отбележи с епично северноамериканско турне, което стартира през ноември.

Други акценти в F1® THE ALBUM включват нови неиздавани парчета от вълнуваща плеяда от суперзвездни изпълнители, сред които RAYE, Madison Beer, PAWSA, Mr Eazi, Darkoo и OBONGJAYAR. F1® THE ALBUM вече е достъпен във всички дигитални и стрийминг платформи, разпространяван по целия свят от Warner Bros. Pictures.

В чест на филма, Cinematic Edition на F1®THE ALBUM съчетава официалния саундтрак с наелектризиращата музика на филма, вдъхновена от легендарния Hans Zimmer и неговия съвместен композитор Steve Mazzaro, с когото режисьорът Joseph Kosinski и продуцентът Jerry Bruckheimer наскоро си сътрудничиха в „Top Gun: Maverick“. Вдъхновена от запомняща се тема, която резонира във филма както в оркестрова, така и в електронна форма, музиката към F1® THE MOVIE съчетава съдействието между човек и машина, за да създаде музика, която улавя рева на колата и тълпата. Това е тринадесетото сътрудничество за Zimmer и Bruckheimer в дългогодишно партньорство, започнало с първия състезателен филм на Bruckheimer - „Days of Thunder“.

Надпреварата към F1® THE ALBUM започна миналия месец с безпрецедентна глобална кампания, която стартира с ексклузивно представяне на изпълнител на Rolling Stone, дебют на първия сингъл и видеоклип към саундтрака от Don Toliver и Doja Cat, както и завладяващо събитие за представяне на FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025. Проведено в частна VIP ложа, заснемането на филмовия състезателен отбор, APXGP се осъществи в пресъздаден гараж, само на крачки от действителните гаражи на отборите от FORMULA 1. Притежателите на пропуски, включително including Dom Dolla, ROSÉ, Don Toliver, Burna Boy, Roddy Ricch, Myke Towers, Tiësto и Sexyy Red, се насладиха на състезателни симулатори, филмови сувенири, интерактивни игри и ексклузивно предварително представяне на албума. Tiësto също така влезе в историята на FORMULA 1, когато стана първият изпълнител, изнесъл хедлайн изпълнения от моста над решетката мигове преди тренировъчната обиколка и от подиума след състезанието, отбелязвайки един незабравим уикенд на Гран При.

След премиерата в Маями, саундтракът включваше седмични сингли от звезден списък с таланти. „Messy“ на ROSÉ, включващ ексклузивни филмови кадри, беше последван от кинематографичния „No Room For A Saint (feat. Nathan Nicholson)“ на Dom Dolla, който предшества други забележителни издания – „Baja California“ на Myke Towers, „Bad As I Used To Be“ на Chris Stapleton и оглавяващия класациите „Just Keep Watching“ на Tate McRae. Сътрудничества като „OMG!“ на Tiësto и Sexyy Red, звездното парче на Ed Sheeran „Drive“ и най-скорошното D.A.N.C.E. на Peggy Gou също помогнаха на F1® THE ALBUM да надхвърли 300 милиона стриймвания по целия свят, подхранвайки очакването за F1® THE MOVIE и утвърждавайки саундтрака като самостоятелна културна сила.

„F1® THE ALBUM“ е продуциран и ръководен от многократния носител на награда „Grammy“ (7-кратно номиниран), президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „Barbie The Album“, „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“), заедно с изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis, и старши вицепрезидент на Atlantic Records – Joseph Khoury. Обявен от „Rolling Stone“ за „саундтрак гуру“, Weaver е продуцирал множество мултиплатинени саундтрак проекти, с десетки милиони продадени албуми по целия свят. Допълнителни ключови участници в проекта са изпълнителните продуценти на саундтрак албуми – Joseph Kosinski и Jerry Bruckheimer, както и музикалните супервайзъри David Taylor и Jake Voulgarides.

***

Носителът на награда „Grammy“ и световна суперзвезда Burna Boy е сред най-значимите и вличтелни африкански изпълнители в историята на музиката, забележителна културна фигура, приветствана по целия свят заради запазената си марка, съчетаваща афробит, поп, R&B, хип-хоп, реге и всеобхватна гама от други музикални подходи. Първият африкански изпълнител, чиито два албума са събрали над 1 милиард стриймвания в Spotify, Burna Boy е издал седем студийни албума и е натрупал наистина изключителен списък от постижения и отличия, включително общо 11 номинации за наградите „Grammy“, 4 награди BET за „Най-добър международен изпълнител“ (първият африкански изпълнител, спечелил наградата три поредни пъти), награда на Billboard Music за 2023 г. за „Топ изпълнител на афробит“ и безброй номинации, обхващащи награди за American Music Awards, Brit Awards, MTV Europe Music Awards, iHeartRadio Music Awards, BET Awards, BET Hip-Hop Awards, NAACP Image Awards, Soul Train Awards, MOBO Awards и много други. Burna Boy е известен по целия свят със своите експлозивни, спиращи дъха изпълнения на живо, включително безброй разпродадени концерти и знакови участия на фестивали. Сега, с предстоящото издаване на осмия си студиен албум “No Sign Of Weakness”, Burna Boy не показва никакви признаци, че ще спре наистина титаничния си възход на преден план на световната сцена като водещ посланик на африканската музика на това поколение през 21-ви век.

***

Hans Zimmer е написал музика за повече от 500 проекта, които общо са донесли над

28 милиарда долара в световния бокс офис. Той е удостоен с две награди „Оscar“, три „Златен глобус“, пет награди "Grammy", награда „Американска музика“ и награда „Тони“. Акцентите в кариерата на Zimmer включват “Dune: Part One”, “Top Gun: Maverick”, “No Time to Die”, “Gladiator”, “The Thin Red Line”, “As Good as It Gets”, “Rain Man”, “The Dark Knight” trilogy, “Inception”, “Thelma & Louise”, “The Last Samurai”, “12 Years a Slave”, “Blade Runner 2049” (съвместно с Benjamin Wallfisch), и “Dunkirk“. Той е написал и музика за „Prehistoric Planet“ на David Attenborough и „Dune: Part Two“ на Denis Villeneuve, продължение на наградената с Оscar музика за „Dune: Part One“.

Zimmer наскоро създаде музиката за филма на Steve McQueen „Blitz“, чиято премиера беше на

Лондонския филмов фестивал BFI. С участието на Saoirse Ronan и Harris Dickinson, филмът беше

пуснат в кината на 1 ноември 2024 г. Неговият концертен филм „Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert“ беше пуснат в кината по целия свят на 19 март. Той включва изпълнения на живо на най-почитаните композиции на Zimmer, както и разговори с най-близките му сътрудници, включително Billie Eilish, Sir Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Finneas, Jerry Bruckheimer, Johnny Marr, Pharrell Williams, Tanya Lapointe, Timothée Chalamet и Zendaya. Освен награждаваните си композиции, Zimmer е изключително успешен гастролиращ артист. Наскоро той завърши първото си северноамериканско турне „Hans Zimmer Live“, след второ участие в Европа. Той е имал изпълнения и в Близкия изток, включително две последователни вечери в известната Coca-Cola Arena в Дубай, както и на Гран При на Сингапур от Формула 1.

***

От Apple Studios и режисьорите на „Top Gun: Maverick“ идва вълнуващият, изпълнен с екшън пълнометражен филм „F1® THE MOVIE“ с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski. Филмът е продуциран от Jerry Bruckheimer, Kosinski, седемкратния световен шампион на FORMULA 1 – Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner и Chad Oman.

Наричан „най-великият, който някога е съществувал“, Sonny Hayes (Brad Pitt) е най-обещаващият феномен Във Формула 1 през 90-те години на миналия век, докато инцидент на пистата почти не слага край на кариерата му. Тридесет години по-късно, той е състезател по поръчка, към когото се обръща бившият му съотборник Ruben Cervantes (Javier Bardem), собственик на отбор от Формула 1, изправен пред предизвикателства, който е на ръба на колапса. Ruben убеждава Sonny да се върне във Формула 1 за последен шанс да спаси отбора и да бъде най-добрият в света. Той ще кара редом с Joshua Pearce (Damson Idris), самоувереният новобранец на отбора, решен да прави нещата според собственото си темпо. Но докато двигателите реват, миналото на Sonny го застига и той открива, че във Формула 1 съотборникът ти е най-жестокият ти конкурент – и не можеш да извървиш сам пътя към изкуплението.

Във „F1® THE MOVIE“ участват още Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia и Javier Bardem, снимките са направени по време на реални Grand Prix уикенди, докато отборът се състезава срещу титаните на спорта. Kosinski режисира по сценарий на Ehren Kruger, с история на Kosinski и Kruger. Изпълнителен продуцент е Daniel Lupi. Зад кадър с Kosinski си сътрудничи неговият творчески екип, включително операторът Claudio Miranda, дизайнерите на продукцията Mark Tildesley и Ben Munro, монтажистът Stephen Mirrione, дизайнерът на костюмите Julian Day, кастинг директорът Lucy Bevan и композиторът Hans Zimmer.

Apple Original Films представя една продукция на Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment Dawn Apollo Films, филмът на Joseph Kosinski – „F1® THE MOVIE“, разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures, излезе в кината и IMAX на 27-ми юни 2025 г.в САЩ и в международен мащаб на 25-ти юни 2025 г.

Снимка: Atlantic Records

F1® THE ALBUM TRACKLIST

1. Don Toliver - Lose My Mind (feat. Doja Cat)

2. Dom Dolla - No Room for A Saint (feat. Nathan Nicholson)

3. Ed Sheeran - Drive

4. Tate McRae - Just Keep Watching

5. ROSÉ - Messy

6. Burna Boy - Don't Let Me Drown

7. Roddy Ricch - Underdog

8. RAYE - Grandma Calls The Boy Bad News

9. Chris Stapleton - Bad As I Used To Be

10. Myke Towers - Baja California

11. Tiësto & Sexyy Red - OMG!

12. Madison Beer - All At Once

13. Peggy Gou - D.A.N.C.E

14. PAWSA - Double C

15. Mr Eazi - Attention

16. Darkoo - Give Me Love

17. Obongjayar – Gasoline