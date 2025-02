IVE и Chaz гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата изпълнители станаха част от шоуто "Над нещата" с VenZy и разкриха подробности за новата си песен.



Музиката на "Синьото в очите ти" е на Любомир Боянов - Chaz, текстът е от IVE, а аранжиментът е на Chaz и небезизвестния музикален продуцент Денис Попстоев, в чието студио е извършен звукозаписа.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.