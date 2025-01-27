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Иван Радуловски гостува на радио N-JOY

Изпълнителят стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy

Публикувано на 28 Януари 2025
Иван Радуловски гостува на радио N-JOY
Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Иван Радуловски беше гост в студиото на радио N-JOY. 

Изпълнителят стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy и разказа подробности за новата си песен "За да мога да обичам".

Той също така отговори и навъпросите: Как високите и необятни снежни върхове му помагат? Как се ражда идеята за новата му песен "За да мога да обичам"? И с кого я създава? Обмисля ли видеоклип към песента, която в момента има лирик видео. Какво свързва толкова силно Иван и неговото любимо момиче? 

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте отговорите в аудиофайла на страницата. 

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