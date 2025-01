Иван Радуловски гостува на радио N-JOY

Иван Радуловски беше гост в студиото на радио N-JOY.

Изпълнителят стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy и разказа подробности за новата си песен "За да мога да обичам".

Той също така отговори и навъпросите: Как високите и необятни снежни върхове му помагат? Как се ражда идеята за новата му песен "За да мога да обичам"? И с кого я създава? Обмисля ли видеоклип към песента, която в момента има лирик видео. Какво свързва толкова силно Иван и неговото любимо момиче?

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте отговорите в аудиофайла на страницата.