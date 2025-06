Тони от hug or handshake гостува на радио N-JOY.

Музикантът стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи новата продукция на групата.

"Burden of Proof" направи своята премиера в края на май и е парче за съмнението – в себе си, в хората и решенията, които взимаме.

hug or handshake ще се качат на сцената на Sofia Live Festival 2025 на 27 юни, непосредствено преди The Horrors и James Bay.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.