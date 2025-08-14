Gunna издава шести албум

Gunna представя дългоочаквания си шести студиен албум.

„The Last Wun“ съдържа 25 парчета, което го утвърждава като най-голямото, най-яркото и най-смелото му творчество до момента. Той отново използва таланта на честия си сътрудник, доверен човек и номинирания за награда „Grammy“ мегазвезден продуцент Turbo, който е изпълнителен продуцент на албума. Gunna също така приветства елитна група фенове, проследявайки директна връзка от Атланта с Offset в „at my purest“ и Nechie в „i can’t feel my face“ до Нигерия с Burna Boy в „wgft“, Wizkid в „forever be mine“ и Asake в „satisfaction“.

С “The Last Wun”, Gunna демонстрира впечатляващата си еволюция едновременно като елитен рапър и артист от поколение на поколение с история за разказване и послание за споделяне. Той е готов да мотивира както никога досега.

Gunna е домакин на събитие с арт инсталация в галерия Ross + Kramer в Ню Йорк, където за първи път публично разкрива обложката на албума.

Говорейки за неговото културно господство, UPROXX избра Gunnа за звезда на корицата на своя брой „Visionaries“. Освен това, Gunna даде интервю на многократния носител на награда „Grammy“ легендата Will.I.Am и влезе в историята като „първият изпълнител, който грабна UPROXX Studios XR“ за изпълнение на живо на „Won’t Stop“, което подготви сцената за “The Last Won”.

Gunna продължи стабилния си възход през 2025 г., появявайки се с поредица от забележителни участия, които доказват, че няма да забави темпото скоро. От “Way It Is,” на Justin Bieber до „Classy Girl“ на Turbo, той остана постоянно присъствие в разговорите. Той завърши 2024 г. силно с „GOT DAMN“, който последва успеха на „HIM ALL ALONG“, който дебютира в Billboard Hot 100 и надхвърли 80 милиона стриймвания в Spotify и 32 милиона гледания в YouTube.

“The Last Wun” излиза чрез Young Stoner Life Records/ 300 Entertainment/Орфей Мюзик.