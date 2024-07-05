Григор Димитров и елитът на световния тенис се събират в иновативен турнир, излъчван ексклузивно на VOYO

На 3 и 4 април видеоплатформата VOYO ще предложи на българската публика ексклузивен достъп от четвъртфиналната фаза до финала на Ultimate Tennis Showdown (UTS) – иновативен тенис турнир, който събира едни от най-големите звезди на световния тенис, с участието на българската звезда Григор Димитров. Събитието ще се проведе в Ним, Франция, и ще срещне осем тенисисти, които са или са били в Топ 15 на световната ранглиста през последните 12 месеца.

Ultimate Tennis Showdown (UTS) е модерна алтернатива на традиционния тенис, с бързи мачове, иновативно шоу, интервюта и коучинг на живо. Форматът дава възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа. Благодарение на VOYO българските зрители ще имат възможност да проследят това уникално преживяване с български коментар, което допълнително обогатява атмосферата и прави зрелището още по-близко до родната публика.

Програмата на VOYO започва в петък, 3 април, с четвъртфиналите на турнира. Освен Григор Димитров, в UTS участие ще вземат Стефанос Циципас, Андрей Рубльов, Каспер Рууд, Феликс Оже-Алиасим, Карен Хачанов, Юго Юмбер и Александър Бублик. В рамките на деня ще бъдат излъчени общо четири мача, като първият започва в 14:30 ч., а последният – в 17:30 ч. В събота, 4 април, феновете ще проследят решаващия ден от надпреварата с общо пет мача. Началото е в 13:00 ч., а кулминацията на турнира е големият финал, който започва в 17:30 ч.

Мачовете от UTS в Ним ще се изиграят в Arènes de Nîmes – емблематичният римски амфитеатър от края на I век сл. Хр. и една от най-добре съхранените арени в света. Там, където историята оживява пред очите на зрителите, модерният тенис среща шоуто. Форматът на UTS комбинира елитни играчи, бързи и драматични мачове и усещане за събитие, което се преживява, а не просто се гледа.

Почитателите на тениса могат да се потопят в света на най-иновативния тенис турнир ексклузивно на VOYO – платформата, която се стреми да осигурява на българските фенове достъп до разнообразно и висококачествено спортно съдържание.