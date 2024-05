Влади Ампов-Графа пусна нова песен и видео.

Клипът на "Burnout", дело на режисьора Свилен Славов, е със специалното участие на маестро Живко Петров, Йордан Жечев, ръгби отбор “Балкански котки”.

Част от текста на песента гласи:

"Лекарят каза: “Твърде много стрес. Тотален бърнаут — you do need a rest”.

Кавала? Малдиви? Champs-Élysées?

В квартала оставам, пари няя да'ам, колко да е зле?"