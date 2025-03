Графа беше гост в студиото на радио N-JOY

Графа гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy, за да разкаже повече за новата си песен.

Той разкри как се е появила идеята за „Нито миг" и как е решил да покани точно Дара Екимова в нея?

На кого се е доверил за заснемането на видеото към парчето и нарочно ли колата във видеото има регистрационен номер 1969, като годината на култовия рок фестивал Уудсток - един ключов момент в историята на популярната музика.

Влади Ампов също така говори за това, защо песните с други артисти са толкова специални, кога излиза новият му албум "Синергия", какво могат да очакват почитателите му от музиката в него, какво ще се случи тази година на 13 ноември в Арена София и има ли миг от изминалите две години, който иска да изживее отново?

