Gabry Ponte издаде нов сингъл

Въпреки че вече доказа невероятния си нюх за хитове преди началото на хилядолетието - Eiffel 65 в комбинация със синия цвят (Da Ba Dee...) - италианският диджей и продуцент Gabry Ponte направи още по-впечатляваща поредица от солови хитове през последните години.

Песни като "Monster", "The Passenger," "Thunder" и "Halo" общо събраха милиарди слушания, затвърждавайки статута на Ponte като изключително продуктивен продуцент. Сега, с наближаването на пролетта, италианският музикален маестро е готов да отприщи гореща вълна на дансинга чрез TikTok с най-новото си творение – „Tarantella“.

„Кажи ми, скъпа, не бъди мързеливa, защото ще те накарам да полудееш“ ("Tell me baby, don't be lazy, 'cause I'll make you go crazy"), текстът в началото на парчето подсказва, че летаргията просто не е опция, след като Ponte влива бързия 3/8 ритъм на Средиземноморието със звучене, актуално за 2024 г. Вдъхновен от вековния фолклорен танц със същото име, който произхожда от Южна Италия и Испания като предполагаем антидот срещу ухапвания от паяк (да, танцът като терапия!), Ponte с лекота съчетава EDM с традиционни фолклорни елементи, гарантирайки, че неговата версия на „Tarantella“ е готова да завладее стадиони със своята заразителна енергия.

Размишлявайки върху създаването на своя най-нов шедьовър, Ponte го описва като „въодушевяващо пътешествие“, оформено от мелодична искра, предоставена от KEL (Kelly Rose Moncado). „Ремиксирането на „Tarantella“ беше като превръщане на класическата рецепта на баба във хитова хранителна тенденция в TikTok“ – усмихва се Ponte. „Кой да предположи, че на традицията може да ѝ отива толкова як ритъм?“

От оглавяващия класациите успех на "Blue (Da Ba Dee)" и обявяването му за "Най-добър италиански изпълнител в света" до настоящото му господство на глобалната музикална сцена, траекторията на Ponte е забележителна. С над 3 милиарда стриймвания и място в топ 350 на най-стриймваните изпълнители в света, влиянието на Ponte е безгранично. И сега, докато се впуска в неизследвана територия с „Tarantella“, EDM визионерът доказва още веднъж, че творческото му майсторство не познава граници. След последния си сингъл – „Easy On My Heart“, излязъл през септември, изпълнителят от Италия сега се посвещава на напълно различна традиция от южната част на родината си, отвеждайки „Tarantella“ на дансинга.

Снимка: WMG

"Tarantella" на Gabry Ponte с участието на KEL е вече налична навсякъде чрез Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.