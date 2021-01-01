Филмът с кауза „Великани“ идва в кината на 10 октомври

От 10 октомври 2025 г. българската публика ще има възможност да гледа „Великани“ – пълнометражен документален филм, който проследява историята на Лазар Радков и хилядите доброволци зад инициативата „Капачки за бъдеще“.

Филмът е не просто кинозаглавие, а движение с кауза. Всеки закупен билет допринася за изграждането на национална мрежа от

пунктове за първа долекарска помощ чрез поставяне на автоматични външни дефибрилатори (AED) в големите български училища.

Средствата, събрани от продадените билети за Гала премиерата на „Великани“ на 10 октомври в Зала 1 на НДК, ще бъдат използвани за първото голямо дарение за общата ни кауза.

Още до края на месец октомври инициативата „Капачки за бъдеще“ ще успее да дари първите 20 автоматични външни дефибрилатора на училища в различни градове в България. Това ще бъде само началото на изграждането на националната мрежа от пунктове за първа долекарска помощ – кауза, която чрез филма „Великани“ ще продължи да расте с всяка продадена прожекция и с всеки зрител, който избере да бъде ВЕЛИКАН.

"Великани“ е плод на тригодишна работа на режисьора Христо Петков и продуцента Калин Илиев, които заснемат над 200 часа материал от повече от 20 локации в България. Камерата проследява не само ежедневната работа на доброволците, но и духа, философията и силата на обединението около една простичка, но значима идея – че всеки от нас може да бъде герой. Филмът вече получи признание от фестивалната общност и бе селектиран за програмата на Sofia Film Fest. Отличава се със своята динамика, позитивен заряд и силни човешки истории, които докосват зрителя отвъд документалната форма.

Създадена през 2017 г. от Лазар Радков, инициативата „Капачки за бъдеще“ се превърна в най-мащабната доброволческа и дарителска кампания в България. Стотици хиляди българи се включват в събирането и предаването за рециклиране на пластмасови капачки. Със средствата, събрани през годините, са дарени десетки кувьози, неонатални и офроуд линейки, както и друга жизненоважна медицинска апаратура за болници в цялата страна. Паралелно се създават и „Клубове за бъдеще“, които обединяват хора по места и развиват доброволчески инициативи в различни градове.

„Великани“ се отличава и със своето музикално оформление. Цялата музика във филма е авторска и е записана с оркестър в професионално студио, дело на композитора Александър Костов. Музиката не е просто фон – тя е пълноценен разказвач, който усилва въздействието на историята, издигайки емоционалните върхове и вдъхновяващите моменти на ново ниво.