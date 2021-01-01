Филип Донков изпя „История без край“

Само на 16 години, Филип Донков вече се откроява като едно от най-интересните млади попълнения на българската музикална сцена.

Китарист, вокалист и автор, който успява да превърне таланта и тийнейджъркото си любопитството си в реално, професионално присъствие. През последната една година той достигна до милионна публика с видеата си в социалните мрежи, качи се на сцената на Годишните музикални награди у нас, издаде дебютната си песен и стана полуфиналист в ТВ предаването “България търси талант”.

Сега Филип прави следващата си уверена стъпка и представя втората си авторска песен, озаглавена „История без край“. Ако дебютният му сингъл „Искра“ даде ясен знак, че пред себе си имаме артист с потенциал, то новото му парче е тук, за да разкрие музикалния свят, който Филип съзнателно изгражда – модерен, емоционален и, разбира се, воден от китарата.

"История без край“ се ражда на необичайно вдъхновяващо място – в караваната на музикалния продуцент, китарист и аранжор Ангел Дюлгеров на Арапя.

„Искахме да напишем нещо, което преди всичко да радва нас – фюжън между жанрове и емоции. Песента се случи изключително лесно, може би заради лекотата и удоволствието от работата ни като тандем“, разказва Филип.

Двамата завършват проекта месец по-късно в София, като заглавието му дава името и на предстоящия EP албум на Филип Донков, планиран да излезе през април 2026 г. Видеото, заснето от Ronin Cinema House и режисирано от Николай Цветков, е кратък портрет на артист, който тепърва оформя собствената си митология – със светлина, движение и лекота, характерна за хората, които знаят накъде вървят.