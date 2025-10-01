Италианският DJ и продуцент с български корени Fabrizio Parisi предстаи новия си сингъл "Beautiful Design" – съвместен проект със Severinna.

"Beautiful Design" е pop-infused Afro House трак с енергичен groove, заразителни ритми и емоционални вокали, които създават позитивно и танцувално настроение. Песента съчетава органични африкански перкусии с модерни електронни елементи и носи усещане за светлина, радост и ново начало. С ключови редове като "I am being found in love again / the rain was needed / and now it’s a beautiful design of my heart", парчето изпраща силно послание за надежда и трансформация.

Severinna (Северина Нейкова), позната от свои колаборации с български и международни артисти, внася своя уникален вокален почерк и придава на песента дълбочина и емоция – естествено продължение на връзката на Фабрицио с България.

„Тази песен е пътуване към светлината и любовта – вдъхновена от африкански ритми и поп мелодии. Искахме да създадем нещо, което едновременно да вдъхновява и да кара хората да танцуват“, споделя Fabrizio Parisi.

Fabrizio Parisi е добре познато име на международната електронна сцена с участия по целия свят. Неговото радио шоу #italianjob се излъчва по множество радиостанции в Европа, Азия и Близкия Изток, а сингли като "Aurora" и "Tell Me Right" са достигали до MTV.

Чрез собствения си лейбъл Fa&Mi Music, той продължава да изгражда своята артистична идентичност и глобално присъствие.

Подкрепен от Музикаутор и издаден от Fa&Mi Music, тракът "Beautiful Design" е достъпен във всички музикални платформи, а официалното видео може да се гледа в YouTube канала на артиста.