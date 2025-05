„F1 THE ALBUM“ ще излезе на 27 юни

Atlantic Records с вълнение анонсира „F1 THE ALBUM“ – завладяващия звезден музикален спътник на динамичния, изпълнен с екшън филм на Apple Original Films – „F1“, с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“).

Саундтрак кампанията официално стартира с горещия първи сингъл – „Lose My Mind“, на мултиплатинения рапър, певец, автор на песни и изпълнител на „Cactus Jack“ от Хюстън – Don Toliver, с участието на мултиплатинената звезда, носителка на награда Grammy – Doja Cat, който пристигна заедно със също толкова наелектризиращо официално видео. Продуцирано от Ryan Tedder, хипнотичното парче използва семпъл от „F1 Movie Theme“ на композитора, носител на Оскар – Hans Zimmer. „F1 THE ALBUM“ вече е наличен за предварителна поръчка и ще излезе на 27-ми юни, заедно с премиерата на пълнометражния филм, разпространяван по целия свят от Warner Bros. Pictures..

От лейбъла, който представи награждаваните саундтракове към блокбъстърите „Barbie The Album“, „Twisters: The Album“, „The Greatest Showman“, „Suicide Squad: The Album“ и други, „F1 THE ALBUM“ се състои от чисто нови парчета от вълнуваща плеяда от звездни изпълнители, включително Ed Sheeran, Tate McRae, RAYE, Burna Boy, ROSÉ, Roddy Rich, Dom Dolla, Chris Stapleton, Tiësto, Sexyy Red, Myke Towers, Madison Beer, Peggy Gou и други. Вижте по-долу пълния списък с песни.

Предстоящото издание беше отбелязано през уикенда на FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025. Провеждано в частна VIP ложа, само на няколко метра от официалните гаражи на отборите от FORMULA 1, преживяването „F1 THE ALBUM“ вдъхна живот на измисления състезателен отбор от филма – APXGP, с пресъздаване на истинския им гараж от филма. Притежателите на пропуски имаха възможността да се насладят на интерактивни игри, състезателни симулатори, филмови сувенири и официален преглед на албума с участието на таланти от филма и саундтрака през целия състезателен уикенд.

„F1 THE ALBUM“ е продуциран и ръководен от многократния носител на награда „GRAMMY®“ (7-кратно номиниран), президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“, заедно с изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis, и старши вицепрезидент на Atlantic Records – Joseph Khoury. Обявен от „Rolling Stone“ за „саундтрак гуру“, Weaver е продуцирал множество мултиплатинени саундтрак проекти, с десетки милиони продадени албуми по целия свят. Допълнителни ключови участници в проекта са изпълнителните продуценти на саундтрак албуми – Joseph Kosinski и Jerry Bruckheimer.



ЗА F1:

От Apple Original Films, Warner Bros. Pictures и режисьорите на „Top Gun: Maverick“ идва вълнуващият, изпълнен с екшън пълнометражен филм „F1“ с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski. Филмът е продуциран от Jerry Bruckheimer, Kosinski, седемкратния световен шампион на FORMULA 1 – Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner и Chad Oman.

Наричан „най-великият, който някога е съществувал“, Sonny Hayes (Brad Pitt) е най-обещаващият феномен във Формула 1 през 90-те години на миналия век, докато инцидент на пистата почти не слага край на кариерата му. Тридесет години по-късно, той е състезател по поръчка, към когото се обръща бившият му съотборник Ruben Cervantes (Javier Bardem), собственик на отбор от Формула 1, изправен пред предизвикателства, който е на ръба на колапса. Ruben убеждава Sonny да се върне във Формула 1 за последен шанс да спаси отбора и да бъде най-добрият в света. Той ще кара редом с Joshua Pearce (Damson Idris), самоувереният новобранец на отбора, решен да прави нещата според собственото си темпо. Но докато двигателите реват, миналото на Sonny го застига и той открива, че във Формула 1 съотборникът му е най-жестокият му конкурент – и не можеш да извървиш сам пътя към изкуплението.

Във Формула 1 участват още Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia и Javier Bardem, а снимките са направени по време на реални Grand Prix уикенди, докато отборът се състезава срещу титаните на спорта.

Kosinski режисира по сценарий на Ehren Kruger. Изпълнителен продуцент е Daniel Lupi. Зад кадър с Kosinski си сътрудничи неговият творчески екип, включително операторът Claudio Miranda, дизайнерите на продукцията Mark Tildesley и Ben Munro, монтажистът Stephen Mirrione, дизайнерът на костюмите Julian Day, кастинг директорът Lucy Bevan и композиторът Hans Zimmer.

Apple Original Films представя една продукция на Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, филмът на Joseph Kosinski – „F1“, разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures, който излиза в кината и IMAX на 27-ми юни 2025 г.в САЩ и в международен мащаб от 25 юни 2025 г.

F1 THE ALBUM

TRACKLIST



1. Don Toliver - Lose My Mind (feat. Doja Cat)

2. Dom Dolla - No Room for A Saint (feat. Nathan Nicholson)

3. Ed Sheeran - Drive

4. Tate McRae - Just Keep Watching

5. ROSÉ - Messy

6. Burna Boy - Don't Let Me Drown

7. Roddy Ricch - Underdog

8. RAYE - Grandma Calls The Boys Bad News

9. Chris Stapleton - Bad As I Used To Be

10. Myke Towers - Baja California

11. Tiësto & Sexyy Red - OMG!

12. Madison Beer - All At Once

13. Peggy Gou - D.A.N.C.E

14. PAWSA - Double C

15. Mr Eazi - Attention

16. Darkoo - Give Me Love

17. Obongjayar - Gasoline