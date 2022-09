Expose спечелиха Гран При в Македония

Първа награда и Гран при завоюваха дует Expose на международния фестивал „Охридски трубадури“ в Македония. Абсолютният успех пристигна при българите преди броени дни, като освен най-високата оценка на журито, дуетът получи и сърдечното признание на публиката и чуждестранните си колеги.

„Представихме най-новата си песен "This Love Will Last Forever" и аплодисментите избухнаха. Публиката много хареса песента и бързо я прие… дори веднага получихме предложение за турне в Македония. Към цялата тази еуфория добавям друг изключителен комплимент за нас - това, че останалите участници, които реално ни бяха конкуренти, дойдоха и ни поздравиха зад кулисите още преди да се обявят наградите“, разказва Цвети.

Снимка: Directo Agency

На сцената българските изпълнители имат честта да получат наградата от директора на интернационалната вечер Горан Сараш. От журито Expose получиха бурната подкрепа на големия Владо Калембер от „Сребърни крила“, а специално на сцената излезе да ги поздрави създателят на фестивала „Охридски трубадури“, македонският композитор Григор Копров. Копров нарече българите „извънземни артисти, с магични гласове“ и не скри възхищението си от блестящото им сценично присъствие и майсторско изпълнение.

„Англоезичната версия на песента ще се завърти по радиостанциите на Балканите, но в България предстои нейната премиера на български език. Английският текст създаде Цвети, а за българския вариант се доверихме на невероятния Ивайло Вълчев“, разказва Светльо.

На български език "This Love Will Last Forever" излиза със заглавието „Тя е с нас“, като песента смело тръгва към българските аудио класации под аранжимента на китариста на Лили Иванова-Иван Йорданов Чери.