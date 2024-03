Днес гост в шоуто "Над нещата" с VenZy беше Борислав Вълов - Ei Bo.

Водещият попита актьора, журналист и инфлуенсър как е решил да се занимава и с музика, и да направи своя собствена песен.

Двамата обсъдиха също колко важно е да следваш своя собствен път и какво музиката дава на Ei Bo - чуйте отговорите на тези въпроси в аудиофайла на страницата.