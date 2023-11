Ed Sheeran сподели първите два от 14 официални видеоклипа

Глобалната суперзвезда Ed Sheeran с гордост представя 14 официални музикални видеоклипа, създадени от фенове, които придружават 14-те песни от неговия аплодиран нов албум „Autumn Variations“.

Поредицата, която излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, стартира с премиерата на първите два видеоклипа: „That’s On Me“ от Beatriz Santamaria Pinha от Бразилия и „American Town“ от Michael Lamhang от САЩ, като и двата вече са налични за стриймване в официалния YouTube канал на Ed.

По-рано тази есен Ed призова феновете от цял свят да създадат свои собствени музикални видеоклипове към всяка песен от „Autumn Variations“. След като получи над 4000 видеа от създатели в над 75 държави, Ed лично избра група от 14 победители, представляващи 14 различни държави на пет континента, а именно: Ирландия, Обединеното кралство, Австралия, Италия, Холандия, САЩ, Бразилия, Германия, Япония, Франция, Нова Зеландия, Тайван, Мексико и Индия.

Това начинание продължава осъществяването на първоначалната визия на Ед за “Autumn Variations” като албум за феновете и от феновете, докато той демонстрира тяхното творчество. Останалите видеоклипове ще бъдат пуснати през следващите седмици (пълният списък с видеоклипове и режисьори – по-долу).

Ed коментира относно видеоклиповете: „Създадох „Autumn Variations“ за феновете и наистина имах желанието да ги включа в този албум. Исках да видя как интерпретират музиката, така че реших да помоля феновете си от цял свят да направят видеоклипове към всяка песен от албума. Имаше толкова много прекрасни предложения и съм много щастлив да съобщя, че ще пусна всичките 14 видеоклипа, създадени от фенове, през следващите седмици, започвайки с „That’s On Me“. Искам специално да благодаря на всеки един от феновете, които направиха тези видеоклипове толкова специални. Много ги харесвам и се надявам, че вие също ще ги харесате“.

Режисьорът на видеото от САЩ – Michael Lamhang, добави: „Angie и аз сме заедно от почти 10 години и музиката на Ed присъства на всяка крачка от пътя. През любовта, през загубата и всичко между тях, музиката му е саундтракът на съвместния ни живот. Когато Ed помоли феновете си да направят музикални видеоклипове за „Autumn Variations“, знаехме, че разказването на собствената ни история е само един от начините, по които можем да споделим, макар и по скромен начин, колко много е означавала неговата музика за нас.

„American Town“ беше идеалната песен за нас, с която да опишем нашето приключение заедно – да се отърсим от всички очаквания от света около нас и да се съсредоточим върху най-важното. Текстовете на Ед казват всичко „Изгубени в любовта и не искаме да бъдем намерени… Само ти и аз“ („Lost in love and we don’t wanna be found… It’s just you and me”). Заедно с True Story Films (@truestoryfilms) успяхме да превърнем нашата визия в реалност и се забавлявахме толкова много по време на процеса!“

Издаден през септември, „Autumn Variations“ оглави класацията за продажба на албуми на „Billboard“, след дебютирането под #1 на „-“ (subtract) в същата класация по-рано тази година. Продуциран от Aaron Dessner, “Autumn Variations” е седмият студиен албум на Sheeran и първият дългосвирещ албум, издаден от неговия собствен лейбъл Gingerbread Man Records. В рамките на дни той пусна и „Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)“ – разширена версия на току-що издадения „Autumn Variations“, включваща изпълнения на живо на всяка песен, записани в домовете на фенове по време на рекордния, северноамерикански етап от неговото турне „Mathematics Tour“ – заглавието на всяка песен в новата колекция включва името на фена, в чийто дом е записана (вижте пълния списък с песни по-долу). „Autumn Variations“ и „Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)“ са налични навсякъде.

Ed наскоро завърши северноамериканския етап от своето турне „Mathematics Tour“, поставяйки рекорди за посещаемост на 13 стадиона, включително най-голямото му шоу в САЩ до момента – на „MetLife Stadium“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, пред над 89 000 фена. Миналата седмица Ed получи номинация за награда „GRAMMY®“ – неговата 17-та номинация до момента, в категорията „Най-добър поп вокален албум“ за „-“ (subtract).

“AUTUMN VARIATION” FAN-CREATED, OFFICIAL MUSIC VIDEOS

1. Magical – Edel Temple (Ireland)

2. England – Marlon Cang (UK)

3. Amazing – Elder (Australia)

4. Plastic Bag – Laura Days (Italy)

5. Blue – Renee Schuurmans (The Netherlands)

6. American Town – Michael Lamhang (USA)

7. That’s On Me – Beatriz Santamaria Pinha (Brazil)

8. Page – Gordian Schroedter (Germany)

9. Midnight – Meg Igarashi (Japan)

10. Spring – Ciara Griot (France)

11. Punchline – Evan Heasman [Soju Shorts] (New Zealand)

12. When Will I Be Alright – Karina Yang (Taiwan)

13. The Day I Was Born – Mike Bautista (Mexico)

14. Head>Heels – Anshul Mittal & Kanika Gupta [Digiscape Media] (India)



“AUTUMN VARIATIONS (FAN LIVING ROOM SESSIONS)” tracklisting:

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels

15. Magical (Live From Brantile’s Living Room)

16. England (Live From Maynard’s Living Room)

17. Amazing (Live From Kia’s Living Room)

18. Plastic Bag (Live From Alex’s Living Room)

19. Blue (Live From Sarom’s Living Room)

20. American Town (Live From Kari’s Living Room)

21. That’s On Me (Live From Narine’s Living Room)

22. Page (Live From Deborah’s Living Room)

23. Midnight (Live From John’s Living Room)

24. Spring (Live From Emily’s Living Room)

25. Punchline (Live From Holly’s Living Room)

26. When Will I Be Alright (Live From Kristen’s Living Room)

27. The Day I Was Born (Live From Danielle’s Living Room)

28. Head > Heels (Live From Keira’s Living Room)