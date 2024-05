Don Toliver издаде нов сингъл

Don Toliver се завръща с най-нов сингъл.

Тракът „Attitude (Ft. Charlie Wilson and Cash Cobain)“ беше пуснат наскоро по време на ексклузивно изпълнение на живо в BRED Abu Dhabi.

“Attitude” предвещава издаването на дългоочаквания нов албум на Toliver, „Hardstone Psycho“, който пристига навсякъде на 14 юни.

„Hardstone Psycho“ включва и наскоро издадени сингли като “Deep In The Water”, придружени от емоционално трогателни видеа. „Deep In The Water“ беше предшестван от първия сингъл на Toliver за 2024 г., „Bandit“, който пристигна заедно с официално видео, което вече може да се похвали с над 5,7 милиона гледания в YouTube ТУК. Парчето, което включва семпъл от „One More Hour“ на Tame Impala – се оказа в първият топ 10 на Toliver, като водещ изпълнител в класацията „Hot Rap Songs“ на Billboard, като същевременно прави дебют в топ 40 на „Hot 100“ на Billboard заедно с одобрението на критиката от The FADER, Stereogum, REVOLT и др. В допълнение, Toliver и неговият екип наскоро изпълниха „Bandit“ в “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Don Toliver ще отпразнува пристигането на „Hardstone Psycho“ с редица предстоящи изпълнения на живо, включително най-известните фестивални изпълнения на The Governor’s Ball в Ню Йорк (9 юни) и Bridgeview, IL’s Lyrical Lemonade Summer Smash (14 юни).

„Hard Stone Psycho“ бележи дългоочакваното продължение на аплодирания трети студиен албум на Toliver „Love Sick“ от 2023 г., наличен вече в разширено луксозно издание. Албумът включва изключителния любим „Private Landing (Feat. Justin Bieber & Future)“ и хитови сингли като „Leave The Club (Feat. Lil Durk & GloRilla)“, “4 Me (Feat. Kali Uchis)“, и “Slow Motion (Feat. WizKid).

„Love Sick“ пристигна заедно с късометражния филм - Love Sick, който се оказа сред най-известните визуализации на годината, включително три престижни награди Telly, отличаващи отлични постижения във видеото и телевизията на всички екрани. Видеото спечели най-високи отличия в трио категории „Branded Content“, включително две награди Gold Telly: Craft (за режисура и видео/кинематография) и бронзова награда „Telly: General (за музика)“. Допълнителни отличия включват престижната награда „Най-добър музикален видеоклип“ на 5-ия годишен филмов фестивал HollyShorts в Холивуд, посветен на представянето на най-добрите и най-ярките късометражни филми от целия свят. Представен от Rotation (хип-хоп и R&B марката от Amazon Music), режисиран от всепризнатия френски режисьор Alexandre Moors (Kendrick Lamar, Juice WRLD, Miley Cyrus) и продуциран от Good Company (Lemonade, Pharrell Williams, Adele), „Love Sick“ се стриймва изключително на Prime Video.

Снимка: WMG

„Attitude (Ft. Charlie Wilson and Cash Cobain)“ вече е достъпно чрез Cactus Jack/Atlantic Records/Орфей Мюзик.

ЗА DON TOLIVER:

Соул певецът, автор на песни и артист Don Toliver привлече вниманието в световен мащаб с уникално звучене, което демонстрира безбройните му музикални влияния от хип-хоп, R&B, поп и дори малко рокендрол, създавайки собствен, размиващ жанровите граници стил. След микстейпа „Donny Womack“ от 2018 г., роденият в Хюстън, Тексас, издаде дългосвирещия си дебютен албум – „Heaven Or Hell, който си спечели мяста в списъците на издания като „Complex“ и „XXL“, а Rolling Stone го похвали като един от „10-те най-големи пробивни изпълнители на 2020 г.“ След това Don обедини сили с Internet Money, NAV и Gunna за 4-кратно платинения хит „Lemonade“, който те изпълниха в „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. През 2021 г. Don се обедини с Lil Durk и Latto за „Fast Lane“ – водещата песен от „F9: The Fast Saga (Original Motion Picture Soundtrack)“ на Atlantic Records, последван от блокбъстър изданието „Life of a DON“, което отново демонстрира неговата способност да създава разнообразно звучене. Албумът включва продукция от Mike Dean, Hit-Boy, Mustard и други. Don отпразнува 2023 година с “Love Sick” - неговия трети студиен албум, придружен от награден късометражен филм, написан от самия него. 2024 година бележи грандиозна нова ера за Don, тъй като той започва най-вълнуващото си музикално пътешествие досега. Последното му издание „Deep In The Water“ последва хит сингъла „Bandit“, дългоочакван запис, семплиращ „One More Hour“ на Tame Impala, който той изпълни на живо в “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Предстоящият четвърти студиен албум на Don HARDSTONE PSYCHO пристига на 14 юни.