Doechii издаде нов сингъл

Излезе новият сингъл на Doechii.

Носителката на награда Grammy пусна песента "Anxiety" на 4 март.

Сингълът включва елементи от хита на Gotye от 2011 г. "Somebody That I Used to Know“, с участието на Kimbra.

Тази година Doechii явно е на върха. Тя спечели първото си Grammy миналия месец за най-добър рап албум, като стана третата жена, която взе трофея след Cardi B и Lauryn Hill.

А „Denial is a River“ от нейния аплодиран от критиците микстейп от 2024 г. Alligator Bites Never Heal стана нейният най-високо класирал се запис в класацията Hot 100, достигайки номер 21.