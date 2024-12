Деси Добрева и Fabrizio Parisi гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата станаха част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разказаха повече за новата интерпретация на песента си "Двама".

Тази версия пренася традиционния звук на емблематичната песен на Мария Нейкова "Вървят ли двама" в нова, съвременна светлина с уникално Club Afro House звучене.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.