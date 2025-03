Dasha разкри нов сингъл

Dasha дава тласък на своя кънтри проект с новия сингъл.

Правейки смело завръщане, платинено сертифицираната поп кънтри сензация, пусна “Not At This Party”.

Песента е написана съвместно от Ashley Gorley (Chris Stapleton, Kelsea Ballerini) и Ben Johnson (Charlie Puth, Dierks Bently)) ТУК и гледайте музикалното видео, режисирано Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla).

„Not At This Party“ беше заглавие, което нося от известно време“, споделя Dasha. „Това е за онова универсално изживяване да си навън с приятели. Когато написах песента с Ashley Gorley и Ben Johnson, преживявах нещо с един човек и песента просто се лееше. Наистина се опитахме да уловим тази смесица от любов и в същото време вина в песента“.

Музикалното видео към „Not At This Party“ дебютира по CMT, MTV и Times Square Billboard на Paramount. Вече е в ротация в CMT Channels, MTV Live, mtvU и MTV’s Biggest Pop.

През 2024 г. певицата спечели желани места в меките на кънтри музиката - Stagecoach, Austin City Limits, CMT Awards и CMA Fest. Нейната успешна година обаче не спря дотук. Тя разпродаде първото си глобално хедлайн турне „Dashville USA“, и участва в две от най-големите телевизионни предавания за годината – Macy’s Thanksgiving Day Parade и Rockin’ New Year’s Eve на Dick Clark. Песента се превърна в една от най-стриймваните кънтри песни през 2024 г. и спечели People’s Choice Country Awards за „Жена изпълнител“.

“През изминалата година бях поразена от това колко малки момиченца бяха на моите изпълнения“, казва Dasha. „Никой не се свързва изцяло със съвършенството. За мен навигирането във върховете и спадовете на тази индустрия означава да приема, че ще правя грешки. Това пътуване не винаги ще бъде гладко и неравностите по пътя правят много по-интересно пътуването“.

“Not At This Party” излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик.