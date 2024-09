DARA гостува в студиото на радио N-JOY

DARA гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy.

Певицата представи новата си песен, озаглавена "Крадец на мечти".

В разговоря тя сподели колко е важно човек да мечтае и дали мечтите се сбъдват. Също така разказа и защо е създала "Кадец на мечти" и кой е "крадецът на мечти".

Тази година DARA отново ще е ментор в "Гласът на България" и VenZy я попита на какво я е научило самата нея участието й като треньор, както и какво е разбрала за себе си, което не е знаела до сега.

Тя също така отговори и на въпроса защо месец декември е специален за нея.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте целия лазговор в аудиофайла на страницата.