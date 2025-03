Daniel Seavey издаде дебютен албум

Мултиплатиненият певец, композитор, мултиинструменталист и продуцент Daniel Seavey издаде дългоочаквания си дългосвирещ солов дебютен албум „Second Wind“ чрез Atlantic Records, включващ забележителния нов сингъл „Lose Me Like You Mean It“.

Проектът с 12 песни, продуциран от оглавяващия класациите писател и продуцент Michael Pollack (Miley Cyrus, Justin Bieber), черпи от върховните ранни поп-рок вдъхновения на Seavey, като същевременно излъчва оптимистична топлина, интроспективни текстове и върховна творческа свобода.

„Second Wind“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, бележи дългогодишно творческо пътешествие, по време на което изпълнителят е усъвършенствал гласа си, превръщайки се в артиста, който е предопределен да бъде. През 2024 г. Seavey завладя някои от най-големите сцени, на които е бил в соловата си кариера, включително фестивален дебют в „Lollapalooza“, който се превърна в един от най-хитовите сетове през уикенда. Seavey също така прекара голяма част от годината на път като съпорт на Benson Boone в САЩ и Обединеното кралство, както и на Dean Lewis на изключително успешното му турне в Австралия и Нова Зеландия, по време на което той изпълняваше песни от албума на живо, включително фаворити на феновете като включително “Gateway Drug”, “The Older You Get” и “Other People”.

„Second Wind" е за момче, което отчаяно се вкопчва в младостта си, докато животът се опитва да го принуди да порасне. Това е много лек, приятен и леко интроспективен албум. Малко в стил „чашата е наполовина пълна“. Когато създавах този албум, преминавах през много труден период от живота ми поради множество причини. Забелязах, че когато започнах да правя по-щастливи песни, моята перспектива също започна да се измества извън студиото. Започнах да ставам отново оптимист. Започнах да чувам своето „малко аз“ в музиката си и това много ми хареса", казва Daniel Seavey.

Този месец Seavey ще се впусне в международното си турне „Second Wind Tour“, което стартира на 18-ти март в Далас, Тексас, със спирки в САЩ, включително „The Novo“ в Лос Анджелис на 26-ти март и „Irving Plaza“ в Ню Йорк на 13-ти април.

Seavey наскоро говори с Megan Ryte от ABC News за вдъхновяващо интервю в „Nightline“, обобщаващо дългото му близо десетилетие пътуване през различни форми и стилове в индустрията, за да намери в крайна сметка своята творческа свобода. През 2016 г. Seavey основа Why Don't We и предприе невероятно шестгодишно пътуване, подчертано от над 6 милиарда глобални стриймвания, два платинено сертифицирани сингъла, пет златно сертифицирани сингъла, два албума, влезли в Топ 10 в класацията Billboard 200 и разпродадени турнета с множество спирки на легендарни места като Radio City Music Hall и други.

Въпреки това до 2022 г. Seavey се озовава насред един от най-трудните и бурни периоди в живота си: преодоляване на семейни здравословни проблеми, професионални сътресения и смърт на близък приятел. Материалът, който той пише и записва през това време, в крайна сметка се превръща в миниалбума „Dancing In The Dark“ от 2023 г., където той представя себе си като солов изпълнител въпреки продължаващите законови ограничения, които държат авторското му право в опасност. Проектът събра над 60 милиона стриймвания, подсигурени от „I Tried“ (която беше определена за една от най-добрите песни за 2023 г. досега от Rolling Stone), „Can We Pretend That We’re Good?“ и "Runaway". Забележителните самостоятелно написани и продуцирани песни бяха определени от Billboard като „ударни и експериментални“, докато Rolling Stone допълнително похвали Seavey за неговите „безупречни продуцентски умения, звездни вокали и лична артистичност“. Едновременно с това, той се впусна в разпродадено турне със 17 хедлайн шоута, представяйки нова музика и динамични кавъри за феновете в цялата страна.

Сега, след труден съдебен процес, през 2025 г. Seavey се появява като свободен артист в най-ярката си, най-смела и най-блестяща форма. Споделяйки духа на ранната поп и рок музика от гледна точка на 22-ри век, той смело твори, пишейки, свирейки на множество инструменти и следейки аранжиментите, продукцията и миксинга. По този начин той представя свое собствено неподражаемо и неустоимо звучене.

Second Wind tracklist:

1. Second Wind

2. Waves

3. The Older You Get

4. Lose Me Like You Mean It

5. Blondes

6. Your Light

7. Gateway Drug

8. Sleeping With The Lights On

9. Sunny Isles

10. You Let Me Down

11. If I Ever Get To Heaven

12. Other People