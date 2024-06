Coldplay анонсираха нов албум

Coldplay анонсираха издаването на своя дългоочакван десети албум.

„Moon Music“ ще е наличен в магазините и в стрийминг платформите на 4-ти октомври 2024 г.

Първият сингъл от албума – „feelslikeimfallinginlove“, ще бъде пуснат глобално в петък, 21-ви юни. Групата изпълни песента за първи път по време на разпродаденото им шоу на стадион „Puskás Aréna“ в Будапеща.

„Moon Music“, който е продуциран от Max Martin, вече е достъпен за предварителна поръчка навсякъде, с лимитиран брой ръчно подписани издания, налични в официалния магазин на Coldplay: store.coldplay.com.

Снимка: Орфей Мюзик

В тандем с революционните мерки за устойчивост на Coldplay по време на текущото им турне - което до момента е произвело 59% по-малко въглеродни емисии от предишното им стадионно турне - групата е положила големи усилия, за да направи физическото издание на „Moon Music“ възможно най-устойчиво.

Това ще бъде първият албум в света, издаден като 140-грамова EcoRecord дългосвиреща плоча, като всяко копие е направено от 9 рециклирани бутилки от PET пластмаса, възстановени от отпадъци след употреба. Това ще предотврати производството на повече от 25 метрични тона чиста пластмаса и ще осигури 85% намаление на въглеродните емисии на килограм от производствения процес в сравнение с традиционния 140-грамов винил.

Освен това групата си сътрудничи с дългогодишните си партньори The Ocean Cleanup, за да създаде допълнителен формат: Notebook Edition EcoRecord LP. Рециклираната PET пластмаса за това издание се състои от 70% речна пластмаса, събрана от The Ocean Cleanup от Rio Las Vacas, Гватемала, която е възпрепятствана да достигне до залива на Хондурас и Атлантическия океан.

Изданията на „Moon Music“ на CD ще бъдат първите в света, издадени на EcoCD, създадени от 90% рециклиран поликарбонат, идващ от отпадъци след употреба. Това ще осигури най-малко 78% намаление на въглеродните емисии на килограм и ще избегне производството на повече от пет метрични тона чиста пластмаса.

В опит да се намалят отпадъците, първото издание на „Moon Music“ (както EcoRecord LP, така и EcoCD) ще бъде строго лимитирано и произведено при по-високи спецификации от всички бъдещи издания. Всички First Edition EcoRecord LP продукти ще бъдат индивидуално номерирани.

*

„Moon Music“ е вече наличен за предварителна поръчка в четири физически формата, всички ясно обозначени като First Edition, като всички EcoRecord rPET LP продукти са номерирани индивидуално:

- Standard EcoCD

- Standard EcoRecord LP

- Notebook Edition EcoCD

- Notebook Edition EcoRecord LP + EcoCD

Изданието Notebook Edition (EcoCD and EcoRecord LP) идва като книга с твърди корици. Книгата е точна реплика на оригиналния студиен бележник на Chris Martin, включващ 28 страници с невиждани бележки, текстове и илюстрации от процеса на писане и записване на албума. Notebook Edition включва също допълнителни гласови бележки и демо версии от звукозаписните сесии на албума, предоставяйки специален поглед към развитието на музиката.

Всички формати са налични за предварителна поръчка сега в официалния магазин на групата, с ограничен брой ръчно подписани версии: store.coldplay.com.

"Moon Music" е първият албум на Coldplay след „Music Of The Spheres“ от 2021 г., който роди #1 сингълa в САЩ – “My Universe” с BTS, и беше номиниран за албум на годината на наградите “Grammy”. “Music Of The Spheres” вече е събрал над четири милиарда стриймвания.